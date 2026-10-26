Misa del papa León XIV en Lima en Las Palmas: anuncian fechas exactas para adquirir hasta 8 pases digitales gratuitos Los ciudadanos interesados en asistir a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas pueden registrarse del 5 al 8 de noviembre para obtener entradas digitales gratuitas.

La visita apostólica del pontífice al Perú incluye actividades en Lima, Chiclayo y Cusco, culminando con esta misa en Surco, que marcará el cierre de su recorrido en el país.

La visita apostólica del pontífice al Perú incluye actividades en Lima, Chiclayo y Cusco, culminando con esta misa en Surco, que marcará el cierre de su recorrido en el país. Foto: composición LR/Difusión

Los ciudadanos que deseen asistir a la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, podrán registrarse para obtener entradas digitales gratuitas desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de noviembre. El anuncio fue realizado por el obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, quien precisó que cada persona podrá solicitar hasta ocho pases para participar en la ceremonia religiosa, prevista para las 10:30 a. m.

La celebración forma parte de la visita apostólica del pontífice al Perú, donde se espera congregar a más de un millón de fieles durante la misa en Lima. La información se dio a conocer en una conferencia de prensa organizada por el Arzobispado de Lima, luego de que el Vaticano y el sumo pontífice confirmaran que el viaje por América Latina se desarrollará de acuerdo con el programa establecido.

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Entradas digitales gratuitas para la misa del papa León XIV en Las Palmas: fechas y cupos

El registro para asistir a la ceremonia estará habilitado durante cuatro días consecutivos: el 5, 6, 7 y 8 de noviembre. De acuerdo con Guillermo Elías, los interesados podrán gestionar un máximo de ocho entradas digitales por persona para acudir a la Base Aérea Las Palmas.

El representante de la Iglesia católica remarcó que el acceso será gratuito y que no se cobrará por los pases. La ceremonia está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a. m. y será una de las actividades finales de la agenda del papa en territorio peruano.

La misa marcará el cierre de la visita apostólica del papa León XIV al país, que incluirá encuentros con autoridades, representantes del clero y comunidades de fieles en distintas regiones. La convocatoria en Lima será uno de los principales actos de su recorrido, debido a la cantidad de asistentes que se prevé recibir.

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El pontífice llegará al Perú durante la tarde del miércoles 11 de noviembre. Sus primeras actividades se desarrollarán en Lima, con visitas a Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas y el Gran Teatro Nacional, ubicado en San Borja. Al día siguiente, sostendrá un encuentro con integrantes del clero en el centro de la capital y, por la tarde, se reunirá con jóvenes en el Estadio Nacional.

El viernes 13 viajará a Chiclayo, ciudad en la que permanecerá hasta el sábado y donde tiene programadas diversas actividades, incluida una misa multitudinaria. Posteriormente, el domingo 15 se trasladará a Cusco, situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y a Ucayali, donde participará en encuentros con comunidades de fieles.

La última jornada, el lunes 16 de noviembre, estará dedicada a actividades en Lima y el Callao. Antes de la misa en Las Palmas, el papa tiene prevista una visita a un asilo en el primer puerto. La ceremonia religiosa en Surco cerrará así su recorrido por el Perú, de acuerdo con el itinerario oficial difundido por las autoridades eclesiásticas.