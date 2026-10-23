Emergencia en la UNI: incendio en laboratorio de Ingeniería Mecánica moviliza a bomberos El decano Tito Roberto Vilchez suspendió las actividades académicas para proteger a estudiantes y docentes. Se coordinará la recuperación de clases más adelante.

Un incendio se registró este viernes 23 de octubre en el Laboratorio de Fundición de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). De acuerdo con información preliminar, el siniestro habría sido provocado por un cortocircuito y requirió la intervención del personal técnico de la facultad y del Cuerpo General de Bomberos, que lograron controlar el fuego.

A través del Comunicado 012-2026, el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Tito Roberto Vilchez Vilchez, informó que las actividades académicas quedaron suspendidas durante la jornada para salvaguardar la integridad de docentes y estudiantes. Asimismo, solicitó a los delegados coordinar con sus respectivos profesores la recuperación de las clases.

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La autoridad universitaria confirmó que no se reportaron personas heridas tras la emergencia. Además, precisó que el Laboratorio de Fundición tiene aproximadamente 50 años de antigüedad.

En el mismo comunicado, la facultad advirtió que el Laboratorio N.° 5 se encuentra en riesgo inminente y señaló que ha solicitado reiteradamente a la administración central su refacción, sin que el pedido haya sido atendido hasta la fecha.

Hasta el momento, no se han precisado los daños materiales ocasionados por el incendio ni se ha confirmado oficialmente que un cortocircuito haya sido la causa del siniestro.