Estudiantes de la UNI podrían empezar sus tesis desde el sexto ciclo y titularse al egresar

La iniciativa busca integrar la elaboración de tesis dentro del currículo universitario, proporcionando acompañamiento desde la elección del tema hasta la sustentación del trabajo académico.

La iniciativa busca integrar la elaboración de tesis dentro del currículo universitario, proporcionando acompañamiento desde la elección del tema hasta la sustentación del trabajo académico. Foto: composición LR/Difusión

Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) podrían comenzar la elaboración de sus tesis desde el sexto ciclo de sus carreras, como parte de una propuesta orientada a que lleguen al final de su formación con sus investigaciones avanzadas y puedan sustentar antes o al momento de egresar. La iniciativa fue planteada por Aurelio Padilla Ríos, catedrático y director de la Escuela Profesional de Ingeniería Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, con el propósito de reducir el periodo que actualmente existe entre el término de los estudios y la obtención del título profesional.

La propuesta plantea incorporar el desarrollo de la tesis dentro del proceso regular de formación universitaria, en lugar de dejar esta etapa para después del egreso. Para ello, los alumnos recibirían acompañamiento durante los últimos años de la carrera, desde la definición del tema hasta la preparación de sus investigaciones. El planteamiento también contempla la creación obligatoria de un Centro Universitario de Metodología y Asesoría que atienda a estudiantes de las distintas facultades.

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UNI propone que las tesis comiencen durante la formación universitaria

El centro planteado tendría especialistas encargados de orientar a los estudiantes en las diferentes etapas del trabajo académico. El acompañamiento abarcaría la elección del tema, la elaboración del proyecto, el desarrollo de la investigación y la preparación para la sustentación. De esta manera, la tesis pasaría a desarrollarse de forma paralela a la formación profesional durante los últimos ciclos.

La iniciativa también considera incrementar los recursos destinados a proyectos de investigación e innovación mediante gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas. El planteamiento forma parte de un conjunto de medidas que busca fortalecer las condiciones que tienen los estudiantes para desarrollar sus trabajos y completar el proceso necesario para acceder al título profesional.

Propuesta para la UNI incluye laboratorios, comedor y espacios deportivos

Además del componente académico, el planteamiento contempla medidas relacionadas con los servicios y la infraestructura de la universidad. Entre ellas figura la duplicación de las raciones del comedor universitario y la construcción de un gimnasio de alta competencia, como parte de las acciones previstas en materia de bienestar estudiantil.

En infraestructura, se propone iluminar los campos deportivos, realizar un programa de mantenimiento integral y avanzar en la modernización de los 100 laboratorios pertenecientes a las diferentes facultades. El objetivo señalado es mejorar las condiciones para la formación, la investigación y la culminación de las carreras. Padilla Ríos cuenta, además, con una trayectoria vinculada al desarrollo tecnológico en la UNI: fue promotor y gestor del proyecto satelital Chasqui 1, primer nanosatélite peruano puesto en órbita en 2014.