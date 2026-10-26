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Sociedad

Romario Cartagena: familiares y colegas dan el último adiós a animador asesinado en el Callao

Cartagena fue víctima de un ataque armado durante una fiesta donde también murió una mujer y resultó herido otro hombre. La hipótesis de la policía apunta a que el reconocido animador no habría sido el objetivo del atentado.

Velan restos de Romario Cartagena en el Callao
Velan restos de Romario Cartagena en el CallaoComposición LR / Melissa Landa
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Alrededor de 100 personas se congregaron esta noche en el velorio del animador y bailarín Romario Cartagena, asesinado el domingo 25 de octubre durante una fiesta en el Callao. Amigos y colegas musicales se unieron para darle el último adiós y acompañar a sus familiares.

En medio de la misa, sus allegados lo recordaron como un buen hombre, mientras que sus colegas lo despidieron al ritmo de salsa. La sesión se realizó pocas horas después del macabro crimen que acabó con la vida de Cartagena y una mujer, y dejó herido a otro hombre.

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Asesinan a conocido animador Romario Cartagena y a una mujer en el jirón Loreto a pocas cuadras de complejo policial en el Callao

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Doble asesinato en el Callao

Romario Cartagena, conocido animador de orquestas de salsa, fue asesinado el domingo 25 de octubre en un ataque armado perpetrado durante una fiesta en la cuadra 9 del jirón Loreto, en el Callao. El atentado también acabó con la vida de Lizbeth Tamara Chávez Guerrero, mientras que Víctor Rumiche Guerrero resultó herido y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión.

El ataque ocurrió a pocas cuadras del Complejo Policial Alipio Ponce Vásquez, perteneciente a la Región Policial Callao. Tras el crimen, representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Capturan a presunto implicado

Horas después del doble asesinato, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Gian Piero Forro Tejada, sindicado como presunto implicado en el violento atentado a balazos perpetrado en una reunión social en el primer puerto.

El director de Investigación Criminal de la PNP, general Ricardo Espinoza Cuestas, reveló la principal hipótesis operativa del caso: el artista chalaco no habría sido el blanco de los sicarios, sino una víctima colateral de una sangrienta disputa territorial entre mafias de extorsión y sicariato.

De acuerdo con las indagaciones policiales, el objetivo de los atacantes era Lizbeth Tamara Chávez Guerrero, conocida como "Tamara", quien acompañaba al animador al momento en que se desató la ráfaga de disparos.

Las autoridades vinculan este nuevo episodio de violencia con el homicidio de Jonathan Bryan Márquez Huamaní, alias ‘Charlie Papa’, asesinado cerca de un mes antes y presuntamente ligado a la organización criminal del ‘Cholo Wara’. Al momento de aquel crimen, la fémina también se encontraba junto a Márquez Huamaní, lo que habría desatado una presunta venganza armada.

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