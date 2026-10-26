Familiares de asesinados en protestas del 2023 condicionan reunión con ministro de Vivienda: "Que pida disculpas por terruquear a Puno"

Familiares de asesinados en protestas del 2023 condicionan reunión con ministro de Vivienda: "Que pida disculpas por terruquear a Puno"

La Asociación de Víctimas del 09 de enero de 2023, que agrupa a deudos de las 18 personas asesinadas durante las protestas contra Dina Boluarte, está dispuesta a reunirse con el gobierno de Keiko Fujimori.

La invitación fue lanzada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien durante la ceremonia por el Centenario de Juliaca dijo: “(…) Quiero expresar mi intención de conversar con los familiares de las víctimas de los sucesos del 09 de enero. Una conversación abierta, no para la foto, sino una conversación sincera”.

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Raúl Samillán, presidente de los deudos a nivel nacional, no tardó en responder. Alegó que irán al encuentro con dignidad y sin bajarle la cabeza a nadie, con memoria y dignidad.

Aseguró que están llanos a reunirse en Puno, pero sin olvidar el papel estigmatizador del ahora ministro durante su campaña al Senado por la región Arequipa.

Arnillas aseguró en marzo de 2026 que, el día de los cruentos sucesos: “La gente que fue a protestar ese día, cuando murieron 18 personas en Juliaca, no eran juliaqueños; eran traídos de Venezuela, de Bolivia y de otros lados. La gente los conoce. Todos lo han visto. (…) Miles de amigos me han pasado fotos. Han encontrado en caravanas de combis y camionetas desde Desaguadero (frontera con Bolivia) a esas protestas, y lo que han hecho es exponer a la población civil”, dijo.

Samillán planteó que la reunión sea pública en la ciudad de Puno, pero que no sea para la foto, porque no caerán en el juego del gobierno. Tampoco serán objetos políticos de nadie.

“Quieren reunirse, con el mayor gusto; pero me imagino que el ministro primero pedirá disculpas por terruquear a Puno y, previamente, debe mostrar pruebas de su acusación. Segundo, imagino que vendrá con el compromiso político firmado por los senadores del fujimorismo para comprometerse a derogar todas las leyes pro crimen. Supongo que si quiere diálogo es porque se exhortará a que los militares que mataron paguen su culpa, por lo tanto, tendría que derogarse la Ley 32735, sobre el fuero policial-militar. Si es así, entonces la reunión será fructífera. Pedirá disculpas por toda la campaña de insultos. Es lo mínimo que pedimos por nuestros seres queridos”, precisó.

Samillán precisó que no hay reconciliación sin justicia ni sin verdad, porque el Estado, sin ningún derecho, les quitó la vida a peruanos inocentes e impuso una política de terrorismo de Estado para aplacar las protestas en todo el altiplano durante el 2023.

“Estamos llanos al diálogo, pero tampoco vamos a ser tontos útiles. Si no hay cosas claras y concretas, no bajaremos la guardia. Si no hay justicia, no habrá paz. Acá lo que se necesita es un plan de reparaciones integral. Si ya lo tienen, en buena hora; hay que debatirlo de una vez. Pero de ningún modo vamos a vender ni concesionar la memoria de nuestros seres queridos. El fujimorismo ha tenido mucho que ver en todo lo que sucedió.

El fujimorismo le dio respaldo a Dina Boluarte y apoyó a las Fuerzas Armadas. Si es así, entonces que de una vez se venga la reunión”, dijo.

El Frente de Organizaciones Populares (FOP) respaldó a la asociación de víctimas y señaló que si el gobierno pretende lanzar un “cebo político” para calmar el rechazo a Keiko Fujimori, no lo va a lograr.

“Acá en Puno tenemos memoria. Tenemos dignidad. Dialogar no es pactar, pero tampoco vamos a ser tontos útiles de nadie. Todo el respaldo a los deudos. Si no hay justicia, no hay diálogo ni entendimiento. En Puno las FFAA vinieron a declararnos la guerra y eso no se olvida”, precisó.