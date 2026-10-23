Alerta en el Callao: Senamhi advierte aumento de la velocidad del viento y registra ráfagas de 33 km/h Las ráfagas del viento podrían alcanzar 37 km/h en la costa norte y 26 km/h en la costa sur, generando polvo y arena que disminuirán la visibilidad en zonas afectadas.

El aviso N.º 427, vigente hasta el 23 de octubre, alerta sobre polvo y arena en la costa, lo que podría afectar la visibilidad. Se insta a seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El aviso N.º 427, vigente hasta el 23 de octubre, alerta sobre polvo y arena en la costa, lo que podría afectar la visibilidad. Se insta a seguir las indicaciones de las autoridades locales. Foto: Difusión/Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana este viernes 23 de octubre de 2026. En el Callao, las ráfagas alcanzaron los 33 kilómetros por hora, según los registros difundidos por la entidad.

El aviso meteorológico N.º 427, vigente hasta hoy, contempla condiciones de intensidad moderada a extrema en distintas zonas del litoral entre el miércoles 21 y el viernes 23 de octubre. Para esta última jornada, el organismo prevé vientos de hasta 42 km/h en la costa de Ica y alertó sobre posibles cambios en la visibilidad y las condiciones atmosféricas.

Video destacado ¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Senamhi alerta por vientos de hasta 42 km/h en la costa: ¿qué regiones serán afectadas este viernes 23 de octubre?

El pronóstico para el viernes 23 de octubre establece velocidades próximas a los 37 km/h en la costa norte, 35 km/h en la costa centro y 26 km/h en la costa sur. En la costa de Ica, los vientos podrían alcanzar los 42 km/h. Estas condiciones forman parte del aviso emitido por el Senamhi para distintas áreas del litoral.

La alerta comprende diez departamentos y 40 provincias. En Áncash incluye Casma, Huarmey, Ocros y Santa; en Arequipa, las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. También abarca el Callao y, en Ica, Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco.

En La Libertad, las zonas comprendidas son Ascope, Chepén, Pacasmayo, Trujillo y Virú; mientras que en Lambayeque se incluyen Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Para Lima, el aviso considera Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima. En Moquegua, alcanza a Ilo y Mariscal Nieto.

El ámbito de la alerta también comprende Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara, en Piura, además de Jorge Basadre y Tacna, en el departamento de Tacna.

Aviso meteorológico N.º 427: Senamhi advierte sobre polvo, arena y baja visibilidad en la costa peruana

El incremento del viento podría provocar el levantamiento de polvo y arena, lo que reduciría la visibilidad horizontal en las zonas afectadas. El Senamhi también advirtió sobre la posible presencia de cobertura nubosa, llovizna, niebla y neblina cerca del litoral, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El aviso N.º 427 fue emitido el 19 de octubre de 2026 a las 18:07 horas y estableció una vigencia desde las 00:00 del miércoles 21 hasta las 23:59 del viernes 23. Para este último día, la entidad clasificó el evento con nivel de peligro extremo, por lo que recomendó extremar las precauciones y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Asimismo, el organismo exhortó a la población de las zonas comprendidas a seguir las actualizaciones oficiales y cumplir las indicaciones de las autoridades. La alerta se mantiene dentro del periodo de vigencia señalado en el comunicado.