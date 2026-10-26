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Sebastián Lizarzaburu revela cómo está su hija tras denuncia a Andrea San Martín y toma radical medida: “He hablado con ella”

El exchico reality Sebastián Lizarzaburu explicó también las medidas que tomará para cuidar la integridad de su hija que tiene en común con Andrea San Martín.

Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Willax.
Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín tienen una hija en común. Foto: Composición LR/Willax.
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Sebastián Lizarzaburu reapareció para hablar sobre el estado de su hija Maia, fruto de su relación con Andrea San Martín, luego de que su expareja fuera denunciada por Juan Víctor por presuntamente agredir a la niña que tiene con él.

El exchico reality aclaró que la pequeña se encuentra bien, aunque expresó su preocupación por la posibilidad de que se exponga a noticias relacionadas con la 'ojiverde'. “No vea más de lo que ya vio, no sepa más de lo que probablemente sepa y no escuche más de lo que probablemente ya escuchó, y que esté alejada mientras toda esta vaina se soluciona”, expresó muy serio el popular 'hombre roca' en Instagram.

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Sebastián Lizarzaburu toma radical medida tras denuncia contra Andrea San Martín

Sebastián Lizarzaburu reveló que su máxima prioridad es la estabilidad emocional de su hija Maia mientras avanzan las investigaciones por la denuncia contra Andrea San Martín. Por ello, anunció que está manteniendo comunicación constante con las abuelas de la menor para velar por su tranquilidad durante este difícil momento.

“Maia está bien. Yo he hablado con ella desde que pasaron las cosas y he estado coordinando por interno junto con su abuela materna, con su abuela paterna y conmigo, básicamente para que ella esté tranquila. Su estabilidad es lo único que quiero”, explicó el deportista.  

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Sebastián Lizarzaburu aclara su postura ante el caso de Andrea San Martín

El exintegrante de 'Esto es guerra' dejó en claro que no está a favor de su exnovia Andrea San Martín ni de Juan Víctor tras la denuncia por presunta agresión contra la influencer. El llamado 'hombre roca' afirmó que prefiere mantenerse al margen del caso y no tomar partido por ninguno de los involucrados mientras no se esclarezcan los hechos.

“Yo no voy a atacar a nadie, no me voy a poner en ningún bando, no puedo juzgar a nadie sin ninguna prueba. Así que me mantengo al margen hasta que pase lo que tenga que pasar y ahí recién me moveré o no me moveré”, finalizó.

 

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