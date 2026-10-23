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Estos cuatro distritos de Lima y Callao tendrán cortes de luz hasta por 9 horas este sábado 24 de octubre: conoce las zonas afectadas

Este sábado 24 de octubre habrá cortes de luz en cuatro distritos de Lima y el Callao que se verán afectados por suspensiones del servicio eléctrico de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

La suspensión del servicio eléctrico se distribuirá en distintos sectores de los cuatro distritos y tendrá horarios específicos según las zonas incluidas en la programación.
La suspensión del servicio eléctrico se distribuirá en distintos sectores de los cuatro distritos y tendrá horarios específicos según las zonas incluidas en la programación.Foto: Difusión
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Este sábado 24 de octubre se realizarán cortes de luz en cuatro distritos de Lima Metropolitana y el Callao, como parte de una suspensión temporal del servicio eléctrico. Las interrupciones alcanzarán sectores de San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, La Perla y Comas, con horarios diferenciados según la zona.

La programación contempla cortes desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., por lo que algunas áreas permanecerán sin electricidad durante varias horas. Los vecinos pueden revisar los horarios y las calles, avenidas, urbanizaciones y agrupaciones vecinales incluidas para identificar si sus viviendas serán afectadas.

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Corte de luz este sábado 24 de octubre: horarios y zonas afectadas en Lima y Callao

La suspensión del servicio eléctrico se distribuirá en distintos sectores de los cuatro distritos y tendrá horarios específicos según las zonas incluidas en la programación. A continuación, conoce los lugares comprendidos en cada corte y el tiempo previsto de interrupción.

San Juan de Lurigancho

  • Horario de corte de luz: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m., según el sector.
  • Zonas afectadas: urbanización Campoy, avenida Principal, avenida Campoy y agrupaciones familiares Portada de Belén, Cerrito El Huáscarán, Nueva Generación Ampliación A y B, Pilar Nores de García, La Nueva Parcela, Los Jardines de José Carlos Mariátegui, Ampliación N.° 3 J. C. M. y Las Palmeras. También se incluyen la urbanización San Carlos, la avenida Próceres de la Independencia, la asociación de vivienda Jorge Basadre y la cooperativa Los Ángeles.

Lima Cercado

  • Horario de corte de luz: de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
  • Zonas afectadas: jirones Augusto Wiese, Apurímac, Carabaya, Lampa, Lino Cornejo, Contumazá y Colmena; además de la avenida Nicolás de Piérola y sus cruces con Wiese y Carabaya.

La Perla

  • Horario de corte de luz: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
  • Zonas afectadas: jirones Alfonso Ugarte, Atahualpa, Bolognesi, Huáscar, Abraham Lincoln, Víctor Fajardo, Zarumilla, Vigil y Montevideo; avenidas Miguel Grau, La Paz, José Gálvez y Brasil; calle Washington, calle Cahuide y bloques I, J, K y L de la Unidad Vecinal La Perla.

Comas

  • Horario de corte de luz: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m., según el sector.
  • Zonas afectadas: asociación de vivienda La Esperanza, asociación Casa Huerta Ecos del Chillón, asociación de propietarios de vivienda Las Dalias de Santa Bárbara, urbanización Carabayllo, avenida Metropolitana y avenida Maestro Peruano.

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