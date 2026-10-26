Cusco: desborde del río Kimbiri arrasa viviendas en el VRAEM y obliga a evacuar a pobladores

Un incremento sorpresivo del caudal del río Kimbiri, ubicado en el distrito homónimo, en la provincia de La Convención, región Cusco, arrasó con varias viviendas a su paso y puso en peligro varios puentes ubicados en la zona. El incidente fue reportado alrededor de las 5.30 p. m. de este lunes 26 de octubre.

Según informó Canal N, los inmuebles más afectados fueron los que estaban ubicados en anexos como Miguel Grau, Helares y Kimbiri Alto. Las construcciones de material precario facilitaron que sean desplazadas por la corriente del río que avanzó con fuerza y generó momentos de preocupación entre los pobladores.

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Evacúan a pobladores tras crecida del río

Ante la magnitud de la emergencia, autoridades de la zona iniciaron con la evacuación de los pobladores para evitar que pueden verse afectadas. Reportes preliminares señalaron que algunas personas habían quedado atrapados en medio del río, aunque por el momento no se ha informado oficialmente sobre heridos o víctimas mortales.

El distrito de Kimbiri es uno de los quince distritos que integran la provincia de La Convención, en Cusco, y forma parte fundamental del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El Centro de Emergencias VRAEM, conformado por distintas autoridades y brigadistas de salud, mantiene coordinaciones para reducir al máximo los impactos del fenómeno.

Lluvias produjeron emergencia previa en Kimbiri

Esta no es la primera vez en el año que el distrito de Kimbiri sufre una emergencia a partir de la crecida del río local. Según un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el 11 de junio del 2026 se produjo un desborde del río Kimbiri, que estuvo acompañado de derrumbes, deslizamientos y huaicos.

El evento causó daños materiales en viviendas, infraestructura de transporte y actividades agrícolas en comunidades como Pomareni, San Luis, Ivanquiari, Camuniato y Helares, así como en sectores vinculados a los centros poblados de Kimbiri Alto y Samaniato.