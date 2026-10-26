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Política

Alfonso López Chau cierra las puertas de Ahora Nación a tránsfugas tras renuncia de José Gavidia a Buen Gobierno

El senador pidió que el legislador reconsidere su salida y vuelva a su agrupación. Además, lamentó los problemas internos de Buen Gobierno y sostuvo que el país necesita un partido de centro consolidado.

López Chau pidió a Gavidia reconsiderar su renuncia a Buen Gobierno y rechazó acoger en Ahora Nación a tránsfugas. Foto: composición LR
López Chau pidió a Gavidia reconsiderar su renuncia a Buen Gobierno y rechazó acoger en Ahora Nación a tránsfugas. Foto: composición LR
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El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, descartó que su partido reciba a José Gavidia, tras la renuncia del legislador a Buen Gobierno. Consultado sobre la posibilidad de que se incorpore a su agrupación, rechazó esa opción y aseguró que no busca captar a integrantes que dejan otras organizaciones políticas. “Nosotros no abrimos la puerta a nadie por modales”, declaró, en referencia a la postura de su partido frente al transfuguismo.

López-Chau también manifestó su expectativa de que Gavidia reconsidere su decisión y regrese a Buen Gobierno. El senador lamentó que la agrupación atraviese dificultades internas y consideró que la salida de uno de sus integrantes no es motivo para celebrar, pues espera que el partido pueda superar sus problemas y mantener su presencia en la política nacional.

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El líder de Ahora Nación destacó la importancia de que Buen Gobierno consiga consolidarse como una organización política. “El Perú necesita un partido de centro como Buen Gobierno”, afirmó.

El senador reiteró sus buenos deseos para la organización y sostuvo que espera que resuelva sus dificultades internas. “Le deseo a Buen Gobierno que supere pronto sus problemas y se afirme como partido”, expresó.

López-Chau indicó que conversaría con los dirigentes de Buen Gobierno antes de emitir una opinión más amplia sobre la renuncia de Gavidia. El senador consideró necesario conocer la versión de quienes integran el partido para comprender mejor lo ocurrido.

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