Menor de 14 años queda herido de bala durante operativo en av. Perú en Callao: policía es detenido El incidente ocurrió durante un intercambio de disparos en la cuadra 41, mientras el adolescente regresaba a casa con compañeros. Ha sido trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión.

Un adolescente de 14 años resultó herido de bala en un operativo policial en la avenida Perú, Callao. El menor fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibe atención médica. | Difusión

Un adolescente de 14 años resultó herido de bala en un operativo policial en la avenida Perú, Callao. El menor fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibe atención médica. | Difusión

Un adolescente de 14 años resultó herido de bala durante un operativo policial realizado en las últimas cuadras de la avenida Perú, en el Callao. El menor fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado y bajo observación debido a la gravedad de la lesión, según reportó Latina Noticias.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el hecho ocurrió a la altura de la cuadra 41 de la avenida Perú, cuando la Policía realizaba un megaoperativo. En esas circunstancias se habría producido un intercambio de disparos y una de las balas terminó impactando al adolescente en la zona de la mandíbula.

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Volvía a casa con sus amigos

La madre del menor señaló que su hijo retornaba junto con algunos compañeros cuando ocurrió el incidente. El adolescente fue auxiliado y llevado al nosocomio chalaco para recibir atención médica.

Detienen a policía

Tras el hecho, un efectivo policial permanece detenido en las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Bellavista, mientras se desarrollan las diligencias para determinar cómo se produjo el disparo que hirió al menor.

Personal policial de investigación llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger información que permita esclarecer las circunstancias del operativo y establecer responsabilidades.

Hasta el momento, la investigación busca determinar si el proyectil que impactó al adolescente provino del intercambio de disparos registrado durante la intervención policial.