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“Open Call”: discurso político y crisis medioambiental

12 exposiciones de artistas de Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Polonia, Italia y Perú. En la diferencia de sus propuestas, hallamos líneas comunes, como la crítica política y la crisis medioambiental. Hasta el 8 de noviembre en Casa Fugaz (Monumental Callao).

"Pirámide polaca" de de Mirek Chudy. Foto: Melissa Zapata.
"Pirámide polaca" de de Mirek Chudy. Foto: Melissa Zapata.
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Open Call es el proyecto más reciente de Casa Fugaz (Monumental Callao), el cual reúne exposiciones de 12 artistas entre peruanos, argentinos, chilenos, polacos, italianos y neozelandeses. De acuerdo con su seña nominal, reforzada con el subtítulo de “curaduría abierta”, accedemos, en primer lugar, a una variedad temática y estilística de autores peruanos con trayectoria (muy distinto a lo que vimos en la excelente temporada de Perú Emergente, en donde la mayoría de expositores era muy joven).  Así, este Open Call nos permite ver en qué andan sus nuevas inquietudes. Por otro lado, podemos conocer el trabajo de artistas extranjeros, de los cuales más de uno resultó ser todo un descubrimiento.

Open Call

Artistas de Open Call. Foto: Melissa Zapata.

Open Call funciona también como una radiografía en tiempo real de cómo está yendo la dinámica curatorial contemporánea, en la que vemos voces como las de Juan Peralta, Emilio Tarazona, Nuria Cano, Washington Bermúdez, Daniel Bernedo y Eulogio Rojas Durán (Chile). En este sentido, en la variedad de registros que van del grabado, la pintura, el video, la instalación y la fotografía, y más allá de la libertad temática de la convocatoria, encontramos una línea común, una urgencia frontal alejada de la mera descripción y contemplación: el discurso político y la atención en la crisis medioambiental.

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&quot;Mujer capullo&quot; de Mila Rispa. Foto: Melissa Zapata.

"Mujer capullo" de Mila Rispa. Foto: Melissa Zapata.

En esta temporada, tenemos Iterante de Pablo Páez Riva (Argentina), El viaje del Qhapaq Qolla: devoción, sátira y tradición cusqueña de Bryan Quispe, Umbra de Teresa Bracamonte, Del Edén expulsado al territorio resistido de Percy Lenin García, Perú bajo una noche estrellada de Percy Medina, Rayar la cancha de Roberto Acosta (Chile), A toda costa de Máximo Corvalán Pincheira (Chile), Mujer capullo: bitácora de llaves y mudas de Mila Rispa, Lo que limpia, lo que sostiene de Alys Longley (Nueva Zelanda), Cartografías del devenir: ensayos sobre fragmentos y configuraciones de Sandra Cáceres Simons, Todo lo que se mueve toma forma de Francesco Di Tillo (Italia) y Pirámide polaca de Mirek Chudy (Polonia).

&quot;A toda costa&quot; de Máximo Corvalán Pincheira. Foto: Melissa Zapata.

"A toda costa" de Máximo Corvalán Pincheira. Foto: Melissa Zapata.

Sobre la crisis ambiental, prestemos atención a la propuesta transdisciplinaria de Corvalán Pincheira, A toda costa, una acertada reflexión sobre la migración y la crisis climática; este trabajo, audiovisual en especial, se basa en investigaciones realizadas en territorios conectados con el océano Pacífico. Sugiero una mirada a Pirámide polaca de Mirek Chudy. Esta es una crítica directa a la política polaca contemporánea, en donde la monumentalidad histórica es confrontada con la fragilidad del heno. En esta instalación participó la artista María Abaddon, recientemente fallecida. En cuanto al talento peruano, un subrayado a Mujer Capullo de Mila Rispa y Umbra de Teresa Bracamonte. La primera, por ejemplo, usa materiales reciclables para explorar la memoria personal y el uso de la vulva como herramienta crítica social y política. Por su parte, Bracamonte, quien expone en Perú luego de siete años, usa su propia imagen para explorar su mundo personal, para reafirmarse en él, la cual también utiliza para proyectar una crítica a las imposturas que se construyen en pos de la aceptación.

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