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Magaly Medina y Paolo Guerrero encienden las redes con su tenso encuentro en la Plaza de Acho

El encuentro entre Magaly Medina y Paolo Guerrero en la Plaza de Acho remece las redes. Descubre los detalles del momento captado en video y recuerda el polémico juicio que enfrentó al jugador de Alianza Lima contra la conductora.

Magaly Medina frente a frente junto a Paolo Guerrero. Composición LR. Instagram
Magaly Medina frente a frente junto a Paolo Guerrero. Composición LR. Instagram
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Magaly Medina se vio frente a frente junto a Paolo Guerrero, el pasado domingo 25 de octubre, durante un evento en la Plaza de Acho. La conductora de 'Magaly TV, la firme' presenciaba un encuentro de corrida de toros en honor al Señor de los Milagros, antes de que el jugador de Alianza Lima apareciera caminando frente a ella junto a varios acompañantes.

Pese a la poca distancia entre ambos personajes, aparentemente ninguno de ellos logró notar la presencia del otro. Según el video, divulgado por la cuenta de ‘Instarándula’, el encuentro entre el dúo televisivo fue breve. Aún así, el hecho encendió las redes, debido a los problemas judiciales que estas personalidades mantuvieron en el pasado, ya que el jugador blanquiazul logró enviar tras las rejas a la presentadora tras una denuncia penal.

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¿De qué acusó Paolo Guerrero a Magaly Medina?

El excapitán de la selección peruana denunció a la periodista por difamación agravada en el 2007 debido a la difusión de imágenes que señalaban un presunto encuentro entre el delantero y la modelo Fiorella Chirichigno previo a un partido importante para la bicolor. Hecho que aludía a un incumplimiento de los deberes del deportista con el equipo nacional.

Tras las acciones legales del jugador blanquiazul, el 16 de septiembre del 2008, el Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra la presentadora del canal 9. Un mes después, la conductora fue trasladada al penal de Mujeres Santa Mónica en Chorrillos, donde permaneció 76 días, hasta su salida el 31 de diciembre del 2008.

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Magaly Medina se pronuncia sobre su ingreso al penal de Santa Mónica

El pasado 16 de octubre, día en el que se cumplió 18 años tras su ingreso en el Penal de Santa Mónica, la presentadora de ATV recordó el inicio de los cinco meses de prisión preventiva que recibió luego de haber perdido un juicio de difamación interpuesto por el excapitán de la selección bicolor.

Además, Medina reveló que la condena inició durante un día festivo en su hogar, festejo al que no pudo asistir debido a su arresto: "Lo recuerdo siempre porque tengo una sensación agridulce al respecto, porque el 16 de octubre es el cumpleaños de mi hermano menor. Yo nunca llegué a la cena familiar porque me mandaron a prisión."

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