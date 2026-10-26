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Pésimas noticias | Gobierno de EE.UU. le quitará el Medicare a los adultos mayores que no hagan este pago clave

El Medicare ha establecido plazos para los pagos de primas y advierte que las deudas impagas podrían provocar la pérdida de la cobertura.

Gobierno de EE.UU. le quitará el Medicare a estos adultos mayores.
Gobierno de EE.UU. le quitará el Medicare a estos adultos mayores. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Los beneficiarios del Medicare deben saber que este programa cuenta con un sistema de facturación distinto a los demás, donde tienen que pagar sus primas directamente, en lugar de tenerlas descontadas de sus beneficios del Seguro Social. En el caso de que no abonen los importes que les corresponden dentro del plazo establecido, podrían poner en riesgo su cobertura médica.

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La factura, conocida como CMS-500, corresponde a quienes deben pagar las primas de la Parte A o la Parte B, así como determinados ajustes mensuales relacionados con los ingresos. En este sentido, el Medicare establece unas fechas de vencimiento y procedimientos específicos para los beneficiarios que acumulan pagos pendientes.

¿Qué factura del Medicare deben pagar los adultos mayores para seguir teniendo la cobertura?

Como te lo mencionamos anteriormente, el pago que puede poner en riesgo la cobertura de los beneficiarios es la Factura de la prima de Medicare (CMS-500), un documento que la agencia envía a las personas que deben pagar directamente algunas primas del programa.

De acuerdo con lo explicado por Medicare, la factura CMS-500 está dirigida a quienes pagan directamente las primas de la Parte A o la Parte B, así como a quienes tienen que abonar el ajuste mensual relacionado con los ingresos (IRMAA) de la Parte D. Además, puede incluir el IRMAA de la Parte B, si es que corresponde.

Cabe mencionar que la mayoría de los beneficiarios no recibe esta factura, debido a que las primas se descuentan automáticamente de sus beneficios del Seguro Social o de la Junta de Retiro Ferroviario, por lo que quienes sí deben abonarla reciben este documento alrededor del día 10 de cada mes. En la factura puede incluirse el importe del mes siguiente y, en algunas circunstancias, saldos pendientes de períodos anteriores.

¿En qué fecha vence este pago y así evitar que te cancelen el Medicare?

De acuerdo con Medicare, las facturas de las primas vencen el día 25 de cada mes y, para que el pago se considere realizado a tiempo, debe efectuarse antes de la fecha que figure en el documento. Por eso, se aconseja hacerlo al menos cinco días hábiles antes, especialmente si se envía por correo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Vence la factura: la fecha de vencimiento habitual es el día 25 de cada mes.
  • Se acumula la deuda: si el beneficiario no paga, Medicare puede añadir el saldo pendiente a una factura posterior.
  • Aparece el aviso de mora: cuando el retraso alcanza los 90 días, la factura puede llevar la indicación Delinquent Bill (Factura en mora).
  • Puede finalizar la cobertura: esa factura señala una fecha de terminación. Si el beneficiario no abona el saldo total debido antes de ese momento, podría perder la cobertura correspondiente, según Medicare.

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