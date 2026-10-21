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Sociedad

Trasladan a 'El Jorobado', 'JJ' y 'Chato Bazán' desde Ancón I a otros penales: habrían formado alianza dentro del penal conocida como 'La Confederación'

El presidente del INPE destacó que los traslados son parte de las acciones de seguridad e inteligencia para identificar estructuras delictivas dentro de los penales.

Los internos, entre ellos Adam Smith Lucano Cotrina ('El Jorobado'), Yojairo Arancibia Seminario ('JJ') y Jimmy Bazán Valderrama ('Chato Bazán'), están vinculados a organizaciones criminales.
Los internos, entre ellos Adam Smith Lucano Cotrina ('El Jorobado'), Yojairo Arancibia Seminario ('JJ') y Jimmy Bazán Valderrama ('Chato Bazán'), están vinculados a organizaciones criminales.Foto: Andina/Composición LR
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Siete reclusos fueron trasladados desde el penal Ancón I hacia otros establecimientos penitenciarios por disposición del Comando Unificado, como parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad en las cárceles. Entre los internos figuran Adam Smith Lucano Cotrina, conocido como ‘El Jorobado’; Yojairo Arancibia Seminario, alias ‘JJ’; y Jimmy Bazán Valderrama, llamado ‘Chato Bazán’, identificados en la información difundida como integrantes de organizaciones criminales.

De acuerdo con los reportes preliminares, los siete internos estarían relacionados con una presunta alianza denominada ‘La Confederación’, que habría buscado coordinar actividades desde el interior de los penales. La medida fue acompañada por acciones de seguridad e inteligencia, mientras las autoridades penitenciarias señalaron que buscan identificar posibles estructuras delictivas que se formen dentro de los centros de reclusión.

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¿Quiénes son ‘El Jorobado’, ‘JJ’ y ‘Chato Bazán’, los internos trasladados desde Ancón I?

Entre los siete reclusos trasladados se encuentran tres hombres señalados como presuntos cabecillas de organizaciones criminales. Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘El Jorobado’, es identificado como líder de Los Sanguinarios de la Construcción. Por su parte, Yojairo Arancibia Seminario, conocido como ‘JJ’, estaría vinculado con Los Injertos del Cono Norte.

El tercer interno mencionado es Jimmy Bazán Valderrama, alias ‘Chato Bazán’, a quien se identifica como cabecilla de Los Compadres. Los tres fueron movilizados junto a otros cuatro reclusos, en una decisión adoptada en el marco de las medidas de seguridad penitenciaria. Según la información preliminar, los siete tendrían presuntos vínculos con una misma alianza, aunque esa relación fue presentada como una hipótesis y no como un hecho confirmado.

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La Confederación: qué se sabe de la presunta alianza criminal que operaría desde los penales

Abraham Lescano, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), explicó que las autoridades utilizan labores de inteligencia y contrainteligencia para detectar posibles formas de organización entre los internos. Según indicó, los traslados responden a la identificación de grupos que podrían estar estructurándose dentro de los establecimientos penitenciarios.

Lescano también se refirió a los reclamos de ‘El Jorobado’, quien manifestó padecer cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar. El titular del INPE sostuvo que esas declaraciones podrían formar parte de una estrategia legal para cuestionar las medidas adoptadas, aunque esa interpretación corresponde a su posición. Asimismo, indicó que la Marina de Guerra y la Policía Nacional participan en las acciones de seguridad, mientras otras instituciones militares contribuyen al resguardo de los perímetros penitenciarios. Según explicó, el control exterior busca prevenir intentos de vulnerar la seguridad y posibles coordinaciones delictivas.

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