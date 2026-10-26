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Sociedad

INEN ofrece evaluación gratuita de próstata a más de 1.000 hombres en Surquillo: ¿cómo acceder?

La jornada se realizará el 8 de noviembre y se requiere inscripción previa. Los participantes recibirán resultados el mismo día, contribuyendo a la detección temprana del cáncer de próstata.

Examen de la próstata gratis en Lima
Examen de la próstata gratis en LimaComposición LR / Andina
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El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) anunció que ofrecerá una evaluación gratuita de la próstata a más de 1.000 hombres mayores de 50 años. La iniciativa, que requiere previa inscripción, se realizará el domingo 8 de noviembre en Surquillo y facilitará la entrega de resultados el mismo día.

La convocatoria busca que más hombres accedan a una evaluación médica sin esperar a presentar molestias, ya que el cáncer de próstatala enfermedad oncológica más frecuente entre los hombres en el Perú— puede avanzar sin manifestar síntomas en sus etapas iniciales.

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¿Cómo acceder a la evaluación gratuita del INEN?

Los hombres interesados en participar de la jornada deben registrarse previamente ingresando a este enlace. Antes de acudir, se recomienda revisar los requisitos y las condiciones de participación publicados en los canales oficiales del INEN.

El 8 de noviembre la atención se realizará desde las 7.00 a. m. en la sede del INEN, ubicada en la avenida Angamos Este 2520, Surquillo. El ingreso será por la puerta 2 del establecimiento.

Así será la evaluación de la próstata del INEN

El circuito comenzará con el registro o la verificación de los datos del participante. Luego, se tomará una muestra de sangre para medir el antígeno prostático específico (PSA), una prueba que contribuye a evaluar la salud de la próstata. Seguidamente, el paciente pasará a la consulta con un médico urólogo oncólogo, para lo cual deberá presentar el consentimiento informado correspondiente.

Los resultados se entregarán el mismo día, junto con las indicaciones médicas que correspondan. El personal del INEN brindará orientación durante las distintas etapas del proceso y atenderá las consultas de los participantes.

Campaña contra el cáncer de próstata

Esta iniciativa del INEN forma parte de la séptima edición de Noviembre Azul, campaña que este año promueve el lema "¡No lo postergues más! Si tienes 50 años a más, chequéate la próstata a tiempo". A través de esta convocatoria, el INEN busca que más hombres accedan a una evaluación médica sin esperar a presentar molestias.

"Queremos que más hombres den el primer paso y se acerquen a una evaluación, aunque se sientan bien. El cáncer de próstata puede avanzar sin presentar síntomas en sus etapas iniciales; por eso, consultar a tiempo permite identificar posibles riesgos y determinar si se necesitan evaluaciones adicionales", señaló el doctor Víctor Destéfano Urrutia, director ejecutivo del Departamento de Cirugía Urológica del INEN.

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