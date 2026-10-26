Peruana es acusada de estafar con S/100.000 a pasajeros a través de su agencia de viajes: vendía boletos falsos a Europa Tras cobrar más de S/ 100.000 en boletos inexistentes, la dueña de la agencia Aventure Travel cerró su oficina y cortó contacto con las víctimas, obligando a sus clientes a costear pasajes y viáticos de su bolsillo.

La agencia fue dada de baja en SUNAT el 4 de agosto, coincidiendo con el cese de comunicación de la empresaria.

La agencia fue dada de baja en SUNAT el 4 de agosto, coincidiendo con el cese de comunicación de la empresaria. Foto: composición LR/Difusión

Lesby Edit Ramos Córdoba, quien se presentaba en redes sociales como asesora y propietaria de la agencia Aventure Travel & Destinos Inolvidables, fue denunciada por más de 15 pasajeros tras presuntamente estafarlos y apropiarse de S/100.000 mediante la emisión de boletos falsos. De acuerdo con las víctimas, quienes contrataron paquetes turísticos a Europa, la empresaria les entregó pasajes inexistentes, realizó cambios de última hora o prometió reembolsos que aún no ha cumplido.

Tras cobrar la totalidad del dinero, Ramos Córdoba cortó toda comunicación y abandonó la oficina donde atendía. Entre los testimonios figuran familias que descubrieron la inexistencia de sus pasajes horas antes de viajar y pasajeros que debieron pagar de su propio bolsillo hospedajes y vuelos de retorno desde el exterior. Asimismo, registros de la SUNAT confirmaron que la empresa fue dada de baja de oficio el 4 de agosto, el mismo día en que la acusada dejó de responder los mensajes de sus clientes.

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Pasajeros descubrieron que sus boletos a Europa no existían y reclaman el dinero pagado

Uno de los casos es el de Ismelda, quien pagó cerca de S/7.000 por dos pasajes a Italia para ella y su hija menor de edad. El 3 de octubre, un día antes del vuelo programado, intentó contactar a Ramos Córdoba y notó que la foto de perfil en WhatsApp había desaparecido; al insistir, confirmó que el número ya no estaba disponible. Al acudir al local comercial tampoco halló respuesta, y tras comunicarse directamente con la aerolínea, comprobó que los boletos nunca existieron.

“Veo el WhatsApp como las 4 de la mañana y veo que su eslogan ya no tenía el eslogan. Su foto perfil ya no salía. Me pareció raro y cuando entro a la conversación me sale: "este chat ya no existe”. Lo único que hice fue ir a la agencia. Llego y estaba cerrada. Los vecinos del costado me dijeron que ayer habían venido unas señoras también que con el mismo problema”, explicó en un reportaje emitido por el programa Arriba mi gente.

Las víctimas, quienes contrataron paquetes turísticos a Europa, reportan la entrega de boletos falsos y cambios imprevistos, dejando a algunos sin viaje y con gastos extra.

Una situación similar atravesó César Ricra, quien pagó cerca de US$10.200 por siete pasajes a Europa para su grupo musical. Pese a que requería los vuelos de retorno con urgencia para cumplir compromisos en Perú durante Fiestas Patrias, la empresaria nunca le entregó los códigos de reserva confirmados, lo que obligó al representante a asumir gastos imprevistos de alojamiento y viáticos en el extranjero.

“Le dije antes de irme de acá a Europa. Le llamé, le reventé el teléfono, le reventé el teléfono. Me respondió a la 1 de la mañana y me dijo: "Yo lo voy a sacar con escala de 20 horas. Te paso los códigos". Nunca me pasaba los códigos. Pasó un día, dos días, tres días, cuatro días. Yo pagaba hotel, yo pagaba viáticos de cada persona”, sentenció.

Aventure Travel y Destinos Inolvidables fue dada de baja en SUNAT el 4 de agosto

Como parte de la cobertura periodística, se realizó una consulta ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la cual confirmó que la agencia Aventure Travel y Destinos Inolvidables fue dada de baja el pasado 4 de agosto. El trámite administrativo coincide con el testimonio de las víctimas, quienes reportaron que en esa misma fecha la empresaria cortó toda comunicación por WhatsApp, eliminó sus foto de perfil y dejó de responder a las solicitudes de reembolso.

En la actualidad, las páginas oficiales y redes sociales de la agencia permanecen clausuradas, mientras que la oficina física fue abandonada sin previo aviso. Varios de los afectados señalaron que recibieron acuerdos firmados para la devolución de su dinero en un plazo de 30 a 45 días, compromisos que jamás se hicieron efectivos. Pese a que el programa intentó comunicarse telefónicamente con Ramos Córdoba para recoger su descargo frente a las graves acusaciones, no obtuvieron respuesta. Los agraviados exigen la intervención de las autoridades para recuperar el capital invertido.