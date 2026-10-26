Empresa mexicana que representa a Rusia ofrece reparar helicópteros Mi-17-1B

Helicópteros Mi-17-1B de la Fuerza Aérea de México (FAM), cuya reparación está a cargo de la empresa Trans CE Cargo. Foto: difusión

Helicópteros Mi-17-1B de la Fuerza Aérea de México (FAM), cuya reparación está a cargo de la empresa Trans CE Cargo. Foto: difusión

La compañía mexicana Trans CE Cargo presentó al Grupo Aéreo N° 3 de la Fuerza Aérea del Perú una cotización para la reparación total (overhaul) de tres helicópteros de fabricación rusa Mi-17-1B. La FAP cuenta con un presupuesto de US$22 millones para la rehabilitación de las aeronaves.

Paralelamente, representantes de Trans CE Cargo expusieron ante las autoridades del Grupo Aéreo N° 3, cuyo cuartel general se encuentra en el Callao los alcances de los servicios que ofrece, como el suministro de repuestos originales, la extensión horaria y el mantenimiento especializado para los helicópteros rusos, entre otros.

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Los ejecutivos de Trans CE Cargo también entregaron copias de una carta de la firma estatal rusa Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC, por sus siglas en inglés), que los valida como representantes de la fábrica de helicópteros Mi de la Federación Rusa.

La empresa mexicana no cuenta con talleres de reparación, solo es una intermediaria.

El Ejército peruano contrató a la empresa Milenium Veladi Corp. para el "overhaul" de tres helicópteros Mi rusos con un resultado insatisfactorio. Foto: difusión

UNA PRÁCTICA RECURRENTE

La empresa Trans CE Cargo es la misma a la que la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) concedió sin licitación un contrato por US$56.5 millones para la reparación mayor (overhaul) y extensión de recursos de operación de siete helicópteros Mi-17-B, en enero de 2024.

El plazo para el cumplimiento del acuerdo comercial fue de 365 días calendario, venciendo el plazo en diciembre de 2025.

Sin embargo, Trans CE Cargo reportó retrasos en la ejecución del contrato debido a los problemas que afronta la Federación Rusa por la guerra con Ucrania. Una cadena de incidentes que también enfrentó la empresa panameña Milenium Veladi Corp, representante en el Perú de la rusa NASC, contratada por el Ejército para el “overhaul” de tres helicópteros Mi.

En medio de controversias, Milenium Veladi Corp. tardó más de dos años en concluir los trabajos técnicos y, por si fuera poco, al menos dos de las tres aeronaves que reparó presentan deficiencias.

UN EVIDENTE RECAMBIO

Por estos hechos, incluyendo el presunto incumplimiento de contrato, es muy probable que Milenium Veladi Corp. no califique para las próximas adjudicaciones de reparación mayor.

Esto explicaría por qué la empresa mexicana Trans CE Cargo se ha presentado ante la Fuerza Aérea del Perú y ha presentado una cotización dirigida al “overhaul” de tres helicópteros Mi-17-1B del Grupo Aéreo N° 3.

El 26 de enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incorporó en la lista de sanciones a la empresa NASC como represalia por la invasión de Ucrania.

Desde entonces, los rusos enfrentan dificultades para contratar con los países que cuentan con sus equipos de defensa. Para tratar de solucionar el problema, ahora utilizan empresas intermediarias para obtener contratos en América Latina, como Trans CE Cargo, en México, y Milenium Veladi Corp., en Panamá.

BUSCANDO MATRICULARSE

Recientemente, la mexicana Trans CE Cargo ha solicitado a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) su inscripción en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME), con la finalidad de participar en las próximas contrataciones previstas en particular por el Ejército y la FAP para el “overhaul” y la extensión horaria de helicópteros rusos Mi.

De acuerdo con un reciente informe de la prensa mexicana, Trans CE Cargo ha sido demandada por su socia, Craft Avia Center, un centro de mantenimiento aeronáutico mexicano. Le atribuye haber incumplido con los pagos acordados por haber aportado bienes y servicios relacionados con el contrato otorgado por la SEDENA para la reparación mayor de siete helicópteros rusos Mi-17-1B.

Con estos antecedentes, es difícil que la ACFFAA habilite a Trans CE Cargo en el Registro de Proveedores del Mercado Extranjero (RPME).

Es importante resaltar que la Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC), por intermedio de las embajadas de la Federación Rusa, ha enviado a las autoridades de Perú y México que las únicas empresas que los representan en estos países son Milenium Veladi Corp. y Trans CE Cargo. Y que, para la reparación mayor u otros servicios que requieren los helicópteros Mi, solo estas empresas están habilitadas para contratar. Nadie más.

Trans CE Cargo y Milenium Veladi Corp., coincidentemente, tienen problemas para el cumplimiento de contratos.



