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Poder Judicial ordena reabrir el Mercado N.º 1 de Surquillo en 3 días pese a riesgo por daños estructurales

El mercado en Surquillo ha estado cerrado más de un año y su infraestructura, con más de 80 años de antigüedad, muestra desprendimientos en el techo y deficiencias en su cúpula.

La Municipalidad de Surquillo sostiene que las condiciones de seguridad son alarmantes para los usuarios.
La Municipalidad de Surquillo sostiene que las condiciones de seguridad son alarmantes para los usuarios. | Foto: composición LR
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El Mercado N.º 1 de Surquillo deberá ser habilitado nuevamente en un plazo de tres días por disposición del Poder Judicial, pese a las advertencias de la Municipalidad Distrital sobre las condiciones de seguridad del inmueble. La orden responde a una medida cautelar presentada por un grupo de comerciantes.

El centro de abastos permanece cerrado desde hace más de un año y presenta daños en diferentes partes de su infraestructura. Entre los principales problemas reportados figuran el desprendimiento parcial de una sección del techo y deficiencias que comprometen parte de la estructura central y la cúpula del recinto.

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Mercado N.º 1 de Surquillo presenta daños estructurales y alerta por riesgo tras orden de reapertura

La antigüedad del inmueble constituye otro de los factores señalados por la municipalidad. De acuerdo con José Luis Gómez, gerente de Desarrollo Económico de Surquillo, el mercado tiene más de 80 años y durante varios años no habría recibido el mantenimiento necesario. A ello se suman los recientes movimientos sísmicos, que, según explicó, agravaron las condiciones existentes.

El funcionario indicó que una parte del techo se desprendió en una de las zonas internas del establecimiento. También precisó que la estructura central y la cúpula requieren trabajos de mantenimiento y reforzamiento. Frente a este escenario, la Municipalidad de Surquillo considera que permitir el ingreso de trabajadores y clientes representa un riesgo para su integridad.

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La infraestructura tiene más de 80 años y registra desprendimientos y deterioro estructural.

La infraestructura tiene más de 80 años y registra desprendimientos y deterioro estructural.

Surquillo enfrenta trabas para financiar el reforzamiento y modernización del mercado

La recuperación del mercado también está vinculada a un proyecto de inversión destinado a mejorar su infraestructura y ejecutar las obras necesarias. Sin embargo, la municipalidad sostiene que existen dificultades administrativas relacionadas con la titularidad del predio, situación que ha impedido avanzar con el financiamiento requerido.

Aunque una sentencia firme reconoce a Surquillo la administración del inmueble, la inscripción registral continúa a nombre de la Municipalidad de Miraflores. Según explicó Gómez, el Ministerio de Economía y Finanzas condicionó la viabilidad del proyecto a que exista un convenio entre ambas municipalidades. El documento fue aprobado por el Concejo Municipal de Surquillo, pero permanece pendiente de respuesta por parte de Miraflores desde junio.

Mientras continúa esta disputa administrativa, el mandato judicial establece la reapertura del Mercado N.º 1 en un periodo de tres días. La municipalidad, por su parte, mantiene su advertencia sobre las condiciones actuales de la infraestructura y señala que los trabajos de reforzamiento requieren destrabar primero los procedimientos vinculados al inmueble.

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