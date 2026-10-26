Encuentran un ecosistema marino con 307 criaturas que viajaron en una tapa de botella desde Filipinas hasta la costa de Japón Los científicos siguieron las pistas dejadas por las especies que vivían en el residuo y recrearon su recorrido a través del océano.

La fotografía, tomada el 4 de enero de 2023, muestra una tapa de botella que alberga un ecosistema compuesto por 307 criaturas. Foto: Universidad de Nagoya

La fotografía, tomada el 4 de enero de 2023, muestra una tapa de botella que alberga un ecosistema compuesto por 307 criaturas. Foto: Universidad de Nagoya

Una pequeña tapa de botella de plástico se convirtió en el refugio de un ecosistema marino compuesto por 307 organismos durante un viaje de al menos 70 días por el océano. Investigadores determinaron que el residuo probablemente llegó desde el norte de Filipinas hasta aguas del sur de Japón siguiendo el sistema de la corriente de Kuroshio.

El hallazgo permitió reconstruir el recorrido de la tapa mediante una combinación de pistas biológicas, señales químicas conservadas en diminutas conchas y simulaciones de las corrientes oceánicas. Entre los organismos encontrados había un gusano poliqueto que no había sido registrado anteriormente en aguas japonesas.

Una tapa de botella de plástico de 3,5 cm formó un microecosistema flotante. Foto: Universidad de Nagoya

Una tapa de botella convertida en hábitat marino

Los investigadores identificaron nueve grupos taxonómicos y 307 individuos sobre la tapa. Entre ellos había pequeños gusanos capaces de construir tubos calcáreos enrollados, briozoos, percebes de cuello de ganso, foraminíferos, platelmintos y otras especies de poliquetos. Cerca de tres cuartas partes de todos los organismos correspondían a los diminutos gusanos constructores de tubos.

El gusano poliqueto Eunice bipapillata , que construyó la estructura tubular que sustentaba el pequeño ecosistema. Foto: Universidad de Nagoya

El colonizador más llamativo fue el poliqueto Eunice bipapillata. Este animal había construido un nido que transformó la superficie de la tapa en un complejo espacio tridimensional. Dentro de esa estructura también encontraron organismos que normalmente habitan en aguas tropicales del sur.

"El colonizador más llamativo fue el gusano poliqueto, Eunice bipapillata, que había construido un nido que transformó la tapa en un hábitat tridimensional complejo. En su interior encontramos organismos que normalmente viven en aguas tropicales del sur", explicó en un comunicado Naoto Jimi, autor principal e investigador de la Universidad de Nagoya.

Las pistas que revelaron el viaje por el océano

Para reconstruir el recorrido, el equipo analizó la comunidad de organismos adheridos, los isótopos estables de los foraminíferos y las posibles rutas determinadas mediante modelos de corrientes oceánicas.

La mezcla de especies costeras, habitantes del fondo marino y organismos que suelen adherirse a objetos flotantes indicó que la tapa atravesó distintos ambientes. Además, las conchas de los foraminíferos conservaron señales de las temperaturas del agua por las que pasaron. Los análisis mostraron que habían estado expuestos a aguas más cálidas antes de llegar al lugar donde se recuperó la tapa, cuya temperatura era de unos 22 °C.

Las simulaciones de deriva apuntaron al norte de Filipinas como posible punto de origen. Según los modelos, la tapa habría viajado por el sistema de Kuroshio y alcanzado las aguas del sur de Japón en al menos 70 días, aunque el trayecto pudo prolongarse durante varios meses.

El estudio advierte que estos residuos pueden transportar comunidades enteras hacia nuevas regiones. "La problemática del plástico marino debería considerarse no solo desde las perspectivas del daño estético, la ingestión y el enredo, sino también desde la biogeografía y el riesgo de especies invasoras", señaló Jimi.