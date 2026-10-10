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Sociedad

Tragedia en la Panamericana Sur: cinco muertos deja un choque frontal entre camioneta y auto en Ica

Las víctimas, todos ocupantes de un vehículo station wagon, murieron en el lugar del siniestro, mientras el conductor de la camioneta resultó herido y fue llevado a una comisaría. La PNP ya investiga las causas del accidente.

Accidente en la Panamericana Sur
Accidente en la Panamericana SurComposición LR / Canal N
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Cinco personas perdieron la vida tras un accidente de tránsito registrado esta madrugada en la Panamericana Sur. El siniestro ocurrió por un choque frontal entre una camioneta moderna y un vehículo tipo station wagon en el kilómetro 352 de la vía, en el sector de las Pampas de Ocucaje, región Ica.

Según las primeras diligencias de la Policía de Carreteras, la colisión se produjo alrededor de las 4.30 a. m. luego de que la camioneta azul invadiera el carril contrario e impactara contra el automóvil de color blanco, que se desplazaba desde Ica con dirección a Abancay.

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Cinco muertos por accidente en Panamericana Sur

Debido al fuerte impacto, los cinco ocupantes del station wagon fallecieron en el lugar, mientras que el conductor de la camioneta resultó herido y fue trasladado a una dependencia policial. Por el momento, se desconoce la identidad de las víctimas.

Efectivos de la Policía de Carreteras y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes y proceder con la recuperación de los cuerpos, que quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del automóvil.

Neblina podría haber influido en siniestro

Las primeras indagaciones de la Policía sostienen que la intensa neblina que suele presentarse durante la noche y la madrugada en las Pampas de Ocucaje habría sido uno de los factores que contribuyeron al choque frontal. Las causas exactas deberán ser determinadas por las autoridades.

El tránsito vehicular en la zona permaneció interrumpido durante una hora y media mientras se realizaban las acciones de ley. Posteriormente, la Policía restableció la circulación de forma progresiva.

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