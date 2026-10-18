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Asesinan a empresaria de ferias comerciales en Chincha: denunció tres veces amenazas y le exigían S/100.000

Gloria Roxana Félix Carbajal, empresaria de 59 años, fue asesinada en Chincha tras haber denunciado tres veces en el año ante la PNP amenazas de extorsionadores que le exigían casi S/100.000.

Asesinato de empresaria en Chincha
Asesinato de empresaria en ChinchaComposición LR / Domingo al Dïa
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Una empresaria que denunció hasta en tres ocasiones ser víctima de amenazas de extorsionadores fue asesinada a balazos en la provincia de Chincha, región Ica. Se trata de Gloria Roxana Félix Carbajal (59), mujer que se dedicaba a la organización espectáculos musicales y ferias comerciales, y a quien los delincuentes llegaron a exigirle S/100.000.

El ataque mortal contra la empresaria se produjo el pasado 8 de octubre, pero los detalles detrás del crimen recién salen a la luz. Familiares de la agraviada contaron al programa Domingo al Día que Félix Carbajal había alertado sobre las amenazas constantes en su contra. Sin embargo, esto no evitó que se convierta en una víctima más del crimen en el país.

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Crimen contra empresaria

De acuerdo con los familiares, Gloria Félix fue atacada mientras coordinaba la distribución de puestos comerciales en un terreno acondicionado para la Feria de Chincha. La mujer supervisaba personalmente los preparativos cuando un sujeto armado ingresó al lugar y le disparó tres veces antes de escapar en una motocicleta.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar para recoger evidencias e iniciar las investigaciones del caso. Allegados a la empresaria señalaron que los delincuentes conocían los movimientos de la negociante, por lo que pidieron investigar una posible relación entre el asesinato y las amenazas que había recibido anteriormente.

Empresaria denunció tres veces por extorsión

El ataque contra Gloria Félix se produjo pese a que la empresaria había presentado tres denuncias por extorsión durante el 2026 ante la PNP, según indicó la familia de la fallecida. Las denuncias fueron interpuestas a inicios de año, en marzo y en junio. Pese a ello, las amenazas no se detuvieron hasta que finalmente se concretó el ataque sin que la empresaria contara con medidas de protección.

Lorena Félix Carbajal, hermana de la víctima, afirmó que los delincuentes llegaron a exigirle casi S/100.000 para no atentar en su contra. “A ella le estaban pidiendo sumas muy fuertes, señorita, cerca de los 100 mil que bordeaba. Imagínese de dónde va a sacar tanto. Estas son las amenazas que le mandaba a mi hermana”, señaló al medio. La familia exige justicia, mientras las investigaciones continúan.

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