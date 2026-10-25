Estados Unidos arroja más de 6.000 troncos desde helicópteros a sus ríos para recuperar los hábitats naturales y proteger a los salmones

Estados Unidos ha iniciado una operación de restauración ambiental en ríos de Washington, colocando más de 6.000 troncos en 38 kilómetros de cauces. | Foto: Magnific

Estados Unidos ha iniciado una operación de restauración ambiental en ríos de Washington, colocando más de 6.000 troncos en 38 kilómetros de cauces. | Foto: Magnific

Estados Unidos ha desplegado una operación de restauración ambiental que consiste en colocar más de 6.000 troncos en ríos y arroyos del centro de Washington y zonas cercanas. La intervención abarca 38 kilómetros de cursos de agua, muchos de ellos inaccesibles por tierra, por lo que se recurrió a helicópteros para transportar la madera.

El objetivo es recuperar las condiciones naturales de estos ecosistemas y favorecer la supervivencia de distintas especies, especialmente los salmones. La iniciativa forma parte de un programa que busca restaurar la estructura de los cauces y revertir los efectos de décadas de intervención humana en los sistemas fluviales.

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¿Por qué Estados Unidos arroja miles de troncos en sus ríos?

Durante gran parte del siglo XX, las autoridades consideraban que retirar los troncos de los ríos permitía mejorar el flujo del agua y facilitar el desplazamiento de los peces. Sin embargo, esta práctica terminó perjudicando los ecosistemas, al reducir los refugios naturales y las pozas profundas que necesitan numerosas especies.

La eliminación de la madera también contribuyó al deterioro de los hábitats y al aumento de la temperatura del agua en determinados tramos. Estas condiciones afectaron a las poblaciones de salmones y redujeron la complejidad de los cauces, lo que impulsó la búsqueda de nuevas estrategias de restauración ambiental.

¿Cómo ayudan los troncos a recuperar la vida de los ríos?

La madera sumergida permite modificar la dinámica de las corrientes y favorecer la formación de pozas profundas, además de retener sedimentos y crear espacios de refugio para distintas especies. También contribuye a ensanchar algunos sectores de los cauces y a mantener temperaturas más bajas durante los meses de verano.

Estos cambios benefician tanto a los peces como a los invertebrados acuáticos, que constituyen una fuente de alimento para otras especies. Diversos estudios científicos respaldan esta técnica de restauración y destacan la importancia de la madera en la recuperación de hábitats saludables para la fauna de ríos y arroyos.