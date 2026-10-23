Cronograma oficial de pagos al sector público para noviembre de 2026: revisa las fechas de cobro de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación Los trabajadores del sector público tendrán abonos programados del 18 al 23 de noviembre, organizados por sectores como educación, salud y producción. Se recomienda revisar el cronograma aplicable.

El cronograma de pagos para pensionistas incluye depósitos bancarios y entregas a domicilio, organizados por la letra inicial del apellido paterno para el Decreto Ley N.° 19990.

El cronograma de pagos para pensionistas incluye depósitos bancarios y entregas a domicilio, organizados por la letra inicial del apellido paterno para el Decreto Ley N.° 19990. Foto: composición LR/Difusión

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los trabajadores del sector público tienen fechas diferenciadas para recibir sus ingresos durante noviembre de 2026 vía Banco de la Nación. La programación contempla depósitos en cuentas bancarias y pagos a domicilio, según el régimen pensionario o la entidad pública correspondiente.

Para organizar el cobro, los beneficiarios deben identificar el calendario aplicable a su situación. En el caso de las pensiones del Decreto Ley N.° 19990, las fechas se distribuyen según la primera letra del apellido paterno; para otros regímenes, se establece una jornada común de abono en cuenta. El cronograma también especifica los periodos previstos para quienes reciben sus pensiones a domicilio.

Pago de sueldos del sector público en noviembre de 2026: ¿qué fechas establece el cronograma?

Los trabajadores estatales cuentan con una programación mensualizada para el depósito de sus remuneraciones. Según el calendario consignado para noviembre de 2026, los abonos se distribuyen en cuatro jornadas. Estos son:

Miércoles 18 de noviembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Jueves 19 de noviembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 20 de noviembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Lunes 23 de noviembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Cronograma de pago de pensiones ONP en noviembre de 2026: revisa las fechas según tu régimen

Los pensionistas de la ONP tendrán distintas fechas de pago durante noviembre de 2026, según el régimen al que pertenezcan y la modalidad de cobro. El cronograma contempla depósitos bancarios, fechas diferenciadas por la inicial del apellido paterno y periodos de entrega a domicilio. A continuación, conoce cuándo corresponde cobrar en cada régimen pensionario y qué entidades financieras están habilitadas para recibir los abonos.

Decreto Ley N.° 19990

Los pensionistas de este régimen cobrarán en noviembre según la primera letra de su apellido paterno:

A–C: viernes 6 de noviembre.

D–L: lunes 9 de noviembre.

M–Q: martes 10 de noviembre.

R–Z: miércoles 11 de noviembre.

Convenios internacionales: viernes 13 de noviembre.

Este grupo también incluye a los pensionistas de la Ley N.° 27803. Para quienes reciben el dinero mediante pago a domicilio, las entregas se realizarán del 16 al 25 de noviembre.

Decreto Ley N.° 18846

Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de noviembre.

Pago a domicilio: del 19 al 25 de noviembre.

Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de noviembre.

Pago a domicilio: del 19 al 25 de noviembre.

Ley N.° 30003: pensionistas pesqueros

Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de noviembre.

Pago a domicilio: del 19 al 25 de noviembre.

Ley N.° 26790: seguro complementario de trabajo de riesgo

Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de noviembre.

Pago a domicilio: del 19 al 25 de noviembre.

En este último régimen, el Banco de la Nación contempla los pagos correspondientes a cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro.