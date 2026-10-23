Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Servicios

Cronograma oficial de pagos al sector público para noviembre de 2026: revisa las fechas de cobro de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Los trabajadores del sector público tendrán abonos programados del 18 al 23 de noviembre, organizados por sectores como educación, salud y producción. Se recomienda revisar el cronograma aplicable.

El cronograma de pagos para pensionistas incluye depósitos bancarios y entregas a domicilio, organizados por la letra inicial del apellido paterno para el Decreto Ley N.° 19990.
El cronograma de pagos para pensionistas incluye depósitos bancarios y entregas a domicilio, organizados por la letra inicial del apellido paterno para el Decreto Ley N.° 19990.Foto: composición LR/Difusión
Por
google iconLa República en Google

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y los trabajadores del sector público tienen fechas diferenciadas para recibir sus ingresos durante noviembre de 2026 vía Banco de la Nación. La programación contempla depósitos en cuentas bancarias y pagos a domicilio, según el régimen pensionario o la entidad pública correspondiente.

Para organizar el cobro, los beneficiarios deben identificar el calendario aplicable a su situación. En el caso de las pensiones del Decreto Ley N.° 19990, las fechas se distribuyen según la primera letra del apellido paterno; para otros regímenes, se establece una jornada común de abono en cuenta. El cronograma también especifica los periodos previstos para quienes reciben sus pensiones a domicilio.

Puedes ver

Bono a familias vulnerables 2026: Gobierno anuncia paquete de S/2.500 millones con pagos mensuales desde diciembre, ¿quienes podrán acceder al beneficio?

lr.pe

Pago de sueldos del sector público en noviembre de 2026: ¿qué fechas establece el cronograma?

Los trabajadores estatales cuentan con una programación mensualizada para el depósito de sus remuneraciones. Según el calendario consignado para noviembre de 2026, los abonos se distribuyen en cuatro jornadas. Estos son:

  • Miércoles 18 de noviembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
  • Jueves 19 de noviembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Viernes 20 de noviembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
  • Lunes 23 de noviembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Cronograma de pago de pensiones ONP en noviembre de 2026: revisa las fechas según tu régimen

Los pensionistas de la ONP tendrán distintas fechas de pago durante noviembre de 2026, según el régimen al que pertenezcan y la modalidad de cobro. El cronograma contempla depósitos bancarios, fechas diferenciadas por la inicial del apellido paterno y periodos de entrega a domicilio. A continuación, conoce cuándo corresponde cobrar en cada régimen pensionario y qué entidades financieras están habilitadas para recibir los abonos.

Decreto Ley N.° 19990

Los pensionistas de este régimen cobrarán en noviembre según la primera letra de su apellido paterno:

  • A–C: viernes 6 de noviembre.
  • D–L: lunes 9 de noviembre.
  • M–Q: martes 10 de noviembre.
  • R–Z: miércoles 11 de noviembre.
  • Convenios internacionales: viernes 13 de noviembre.

Este grupo también incluye a los pensionistas de la Ley N.° 27803. Para quienes reciben el dinero mediante pago a domicilio, las entregas se realizarán del 16 al 25 de noviembre.

Decreto Ley N.° 18846

  • Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de noviembre.
  • Pago a domicilio: del 19 al 25 de noviembre.

Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo

  • Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de noviembre.
  • Pago a domicilio: del 19 al 25 de noviembre.

Ley N.° 30003: pensionistas pesqueros

  • Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de noviembre.
  • Pago a domicilio: del 19 al 25 de noviembre.

Ley N.° 26790: seguro complementario de trabajo de riesgo

  • Abono en cuenta bancaria: jueves 12 de noviembre.
  • Pago a domicilio: del 19 al 25 de noviembre.

En este último régimen, el Banco de la Nación contempla los pagos correspondientes a cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 13

Detectan más de 700 dragas para extraer oro en 13 ríos de Loreto

'Desaparecida: Natalee Holloway': el impactante documental de Netflix que explorará el caso de la joven asesinada por Joran van der Sloot

Servicios

Bono a familias vulnerables 2026: Gobierno anuncia paquete de S/2.500 millones con pagos mensuales desde diciembre, ¿quienes podrán acceder al beneficio?

Te llaman del extranjero y te vacían el buzón de voz: la trampa con la que están robando cuentas de WhatsApp en Perú

¿Necesitas tramitar o recoger tu DNI?: revisa las más de 100 oficinas del Reniec que abrirán este fin de semana

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Altercado entre senadores en la Comisión de Constitución marca aprobación del reglamento para elegir a miembros del TC

Senado se atribuyó poder por encima de Diputados al enviar ley que otorga facultades al Ejecutivo

Incendios forestales: Las consecuencias y la desatención