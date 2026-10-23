Asesinan de más de 30 tiros a 'Palomita Hans', exintegrante de Las Hienas del Morro, en Chorrillos Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza fue atacado cuando se desplazaba en una motocicleta por la avenida Los Pinos. La Policía encontró 33 casquillos en la escena y ya investiga el móvil del crimen.

Un hombre conocido como "Palomita Hans", identificado como Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza, fue asesinado a balazos en Chorrillos, dejando 33 casquillos de bala en la escena. | La República

Un hombre conocido como "Palomita Hans", identificado como Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza, fue asesinado a balazos en Chorrillos, dejando 33 casquillos de bala en la escena. | La República Melissa Landa

Un hombre identificado como Hans Luiggui Chumpitaz Mendoza, conocido con el alias de ‘Palomita Hans’, fue asesinado a balazos durante la mañana de este viernes en el distrito de Chorrillos. El crimen ocurrió alrededor de las 9.00 a. m., cuando la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta lineal por la avenida Los Pinos, en el cruce con la calle Jauja, en la zona de Santa Teresa.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, Chumpitaz Mendoza fue interceptado por dos sujetos que viajaban en otra motocicleta lineal. Los desconocidos le dispararon y luego huyeron del lugar. La víctima habría recibido alrededor de 30 impactos de bala debido a la cantidad de disparos efectuados durante el ataque.

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Tras ser alertados del hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona y acordonaron el lugar para iniciar las diligencias. Según información policial, fueron hallados 33 casquillos de proyectil en la escena. Estos elementos serán recogidos y analizados como parte de las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar quiénes estuvieron detrás del asesinato.

La víctima se desplazaba en la motocicleta de placa 9414-UB cuando fue atacada. Cerca de 15 efectivos policiales participaron inicialmente en las diligencias en la zona, mientras se esperaba la llegada de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

¿Quién era alias ‘Palomita Hans’?

Hans Chumpitaz Mendoza tenía antecedentes policiales y judiciales. Según el reporte de la Policía, registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas (TID), posesión de arma de fuego y robo agravado, además de haber cumplido una condena en un establecimiento penitenciario.

Asimismo, Chumpitaz Mendoza fue detenido en febrero de 2019 durante un megaoperativo realizado contra la presunta organización criminal denominada “Las Hienas del Morro”, investigada en aquel entonces por presuntos cobros de cupos en obras públicas y privadas de distintos sectores de Lima.

El operativo incluyó el allanamiento de 15 inmuebles ubicados en Chorrillos, La Perla y San Miguel y terminó con la captura de 15 personas. Entre los intervenidos se encontraba Chumpitaz Mendoza y José Nicolás Castillo Paz, señalado por las autoridades de aquel momento como presunto cabecilla de la organización.

Según las investigaciones desarrolladas en 2019, los integrantes de esta presunta red habrían utilizado como fachada al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chorrillos y Anexos (SITRACCHO) para intervenir en obras y exigir pagos ilegales mediante amenazas e intimidaciones.

El caso estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima, que investigó a los intervenidos por los presuntos delitos de extorsión, organización criminal y otros ilícitos conexos, en agravio de personas naturales, empresas y el Estado.

Durante aquel operativo también fue detenido Ángel Michael Chumpitaz Mendoza, hermano de Hans y conocido con el alias de “Paloma”.

Policía investiga móvil del asesinato

Ahora, los investigadores deberán determinar si el asesinato de “Palomita Hans” tiene alguna relación con sus antecedentes o con las actividades por las que fue investigado anteriormente, o si se trata de un ataque por otro motivo.

Por el momento, la Policía no ha establecido oficialmente el móvil del crimen ni identificado a los responsables. Las cámaras de seguridad de la zona y los elementos encontrados en la escena serán parte de las diligencias destinadas a reconstruir los últimos momentos de la víctima y ubicar a los autores del ataque.