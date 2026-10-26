MEF eleva a 2,4% la meta de déficit fiscal para 2027 y aplaza ajuste hasta 2031

El Gobierno de Keiko Fujimori incrementará el límite de déficit fiscal del 1,4% al 2,4% del PBI en 2027 para enfrentar riesgos económicos como El Niño y el aumento de combustibles.

El Gobierno de Keiko Fujimori incrementará el límite de déficit fiscal del 1,4% al 2,4% del PBI en 2027 para enfrentar riesgos económicos como El Niño y el aumento de combustibles. Andina

El Gobierno de Keiko Fujimori modificará las reglas fiscales para permitir un déficit mayor en 2027. La medida responde a los riesgos que el fenómeno de El Niño, el encarecimiento de los combustibles y las mayores tasas de interés internacionales representan para la economía.

El límite de déficit subirá de 1,4% a 2,4% del producto bruto interno (PBI), mientras que la meta de reducirlo al 1%, prevista inicialmente para 2028, se posterga hasta 2031.

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Para acompañar el cambio, la presidenta anunció un paquete de S/18.000 millones adicionales para el próximo año. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo que la intervención busca evitar que la actividad económica pierda ritmo frente a los choques climáticos y externos.

MEF posterga hasta 2031 la reducción del déficit fiscal

La nueva trayectoria fiscal plantea cerrar 2027 con un déficit de 2,4% del PBI, reducirlo a 2,2% en 2028, a 1,8% en 2029 y a 1,4% en 2030, hasta llegar al 1% en 2031. Con el esquema anterior, ese último objetivo debía alcanzarse en 2028. El cambio concede tres años adicionales para cumplir la meta.

El déficit fiscal bajará gradualmente hasta el 1% del PBI recién en 2031.

El Ejecutivo sostiene que el país cuenta con espacio para responder a los riesgos porque su deuda es menor que la de otras economías de la región. La presentación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que la deuda peruana se ubicaría entre 26,2% y 30,3% del PBI hasta 2031, frente a niveles regionales cercanos al 70%.

Ese margen permite al Gobierno plantear una respuesta fiscal sin partir de los niveles de endeudamiento de otros países latinoamericanos. Sin embargo, el resultado dependerá de que el gasto adicional cumpla su propósito y de que la reducción del déficit se concrete según el calendario anunciado.

Bonos, mantenimiento e infraestructura: ¿cómo se distribuirán los S/18.000 millones?

Keiko Fujimori detalló que S/2.500 millones se destinarán a bonos para familias vulnerables, que recibirán el apoyo durante un periodo de tres a cinco meses, según sus necesidades. Otros S/2.000 millones financiarán el mantenimiento de obras públicas y S/500 millones se asignarán a subsidios para combustibles.

La mayor partida será la de infraestructura, con S/13.000 millones. De ese total, S/6.000 millones irán a infraestructura educativa y S/7.000 millones a culminar obras paralizadas que ya registren un avance importante. La apuesta del Ejecutivo es priorizar proyectos que puedan retomarse o terminarse en un plazo relativamente corto, con la expectativa de generar empleo y mantener la actividad económica.

El peso de la infraestructura dentro del paquete responde a dos objetivos: sostener la inversión pública y acelerar trabajos que ya cuentan con avances. No obstante, el efecto sobre el empleo y la economía dependerá de la capacidad de las entidades públicas para ejecutar los recursos y de cuánto demoren las obras en ponerse en marcha o concluirse.

El paquete también contempla medidas para dar liquidez a las empresas, entre ellas el aplazamiento de obligaciones tributarias en sectores afectados y mecanismos para facilitar el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante la conferencia, Cuba reconoció que todavía faltaba precisar qué compañías accederán a esos mecanismos y cuáles serán los montos y procedimientos.

El ministro aclaró que los S/18.000 millones corresponden a una medida distinta del crédito suplementario de más de S/8.200 millones que avanza en el Congreso para financiar gastos de este año, como la continuidad de obras públicas, las pensiones de policías y militares, la ampliación de colegios y el mantenimiento.