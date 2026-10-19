Los asesinatos de adolescentes en el Perú van en aumento. En lo que va de 2026, Lima Metropolitana registra 28 homicidios de este grupo poblacional, la cifra más alta de la última década, según un análisis del especialista en datos Juan Carbajal.

El panorama nacional es igualmente preocupante. El país contabiliza 84 adolescentes asesinados y se encuentra a solo cinco casos de superar el total registrado en 2025, de acuerdo con los datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), actualizados al 16 de octubre.

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Récord de homicidios en Lima

Las estadísticas muestran un preocupante incremento de la violencia juvenil en Lima Metropolitana. Los 28 homicidios registrados en la capital en lo que va de 2026 superan cada uno de los totales anuales reportados desde 2017.

Ese año, el Sinadef registró tres casos; en 2018, siete; y en 2019, doce. Entre 2020 y 2022, las cifras fueron de doce, ocho y nueve homicidios, respectivamente. Desde entonces, el número aumentó de forma sostenida: catorce en 2023, quince en 2024 y veintisiete en 2025.

Según el análisis de Carbajal, los distritos que concentran la mayor cantidad de homicidios de adolescentes este año son San Juan de Lurigancho (5), San Juan de Miraflores (4), El Agustino (3) y Cercado de Lima (3).

Les siguen Villa El Salvador, con dos casos, y Ancón, Comas, Independencia, Jesús María, La Victoria, Los Olivos, Lurín, Miraflores, Pachacámac, Rímac y Villa María del Triunfo, con un reporte cada uno.

Análisis de datos sobre crímenes contra adolescentes

Casi 80% de crímenes causados por PAF

Otro aspecto clave del análisis es el medio empleado para cometer los crímenes. De los 28 homicidios de adolescentes registrados en Lima Metropolitana, 22 fueron causados por proyectiles de arma de fuego (PAF), lo que representa el 78,6%. Los demás casos corresponden a agresiones físicas (3) y ataques con arma blanca (3).

El predominio de las armas de fuego se mantiene a lo largo de la última década. Para el exviceministro de Orden Interno Ricardo Valdés, esto evidencia la falta de medidas efectivas para combatir la circulación de armas en los circuitos criminales del país, según señaló a La República.

Uso de armas de fuego predomina en homicidios contra adolescentes

Perú superaría cifras de 2025

El problema se extiende más allá de la capital. Los 84 asesinatos de adolescentes registrados en el país colocan al Perú a cuatro casos de igualar el total de 2025 y a cinco de superarlo. Valdés considera que la tendencia al alza anticipa un nuevo incremento al cierre del año.

“Las cifras vienen creciendo de una manera muy preocupante. Hemos pasado de tener 19 adolescentes muertos en 2017 a un promedio de 88 por año, como ocurrió en 2025. La curva marca una tendencia al crecimiento, por lo que no descartó que cerremos el 2026 con 90 muertos”, señaló el experto.

Valdés también advirtió que la violencia se extiende a otras regiones. En el acumulado desde 2017, Lima provincias suma 135 homicidios de adolescentes, siendo Lima Metropolitana la que concentra la mayoría de casos (135). No obstante, también destacan los registros de La Libertad (87), Callao (81) y Piura (25).

Para el especialista, esta información ofrece evidencia valiosa para la Policía Nacional del Perú (PNP), pues permite focalizar las investigaciones, orientar las intervenciones y distribuir los recursos de manera más eficaz. “A partir de estos datos, por ejemplo, si tuviese que seleccionar lugares a intervenir serían Lima Metropolitana, La Libertad, Callao y Piura”, anotó.

Medidas urgentes

Frente al avance de la criminalidad, Valdés sostuvo que el Gobierno debería adoptar medidas urgentes que dependen enteramente de su gestión y no de las facultades legislativas que actualmente solicita. “El Ejecutivo tiene que ponerse a trabajar ya de manera sistemática e integral con las herramientas que tiene a la mano”, dijo.

Entre las prioridades, planteó fortalecer la policía comunitaria para acercarla a los barrios y las juntas vecinales. También propuso reducir el déficit de patrulleros mediante la reparación de los vehículos recuperables y el alquiler de unidades para cubrir la demanda restante, así como ampliar el número de centros de flagrancia para agilizar la respuesta frente al delito.

Asimismo, sugirió reformar el régimen laboral en las comisarías y reemplazar el sistema de 24 horas de servicio por 24 de descanso. Su propuesta contempla un esquema de 12 horas de servicio, 12 de retén y 12 de descanso, con el objetivo de contar con más policías operativos.

“Bajo el régimen actual, de los 50.000 policías que hay en comisarías, solo 25.000 trabajan por día, pero a duras penas la mitad, 12.500, llega a cumplir su turno completo de un día entero de trabajo. En la práctica, solo tenemos una cuarta parte trabajando por día”, señaló.

Por último, propuso revisar la restricción que, según indicó, impide el patrullaje policial en motocicletas durante la madrugada desde 2016 y limita su operación al horario autorizado por el reglamento de la PNP (de 7.00 a. m. a 11.00 p. m.). “Creo que hay mucho que se puede hacer, pero se requiere de otro tipo de gestión”, agregó.