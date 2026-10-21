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Detienen a policía en retiro de 70 años por asesinato de madre de familia en La Victoria

Manuel Florián Ramos Venegas, de 70 años, fue capturado en Independencia horas después del ataque. Testigos lo identificaron y se busca esclarecer las circunstancias del hecho a través de cámaras de seguridad.

El suboficial en retiro es investigado por el asesinato de la mujer en La Victoria
El suboficial en retiro es investigado por el asesinato de la mujer en La Victoria
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Un suboficial en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), de 70 años, fue detenido como sospechoso del asesinato de Adela del Valle Jiménez Romero, una mujer extranjera de 52 años que recibió siete disparos en el distrito de La Victoria. El investigado, identificado como Manuel Florián Ramos Venegas, fue capturado en Independencia horas después del crimen y trasladado a las instalaciones policiales para las diligencias correspondientes.

El ataque ocurrió alrededor de las 8.00 p. m. del lunes, cuando la víctima salió de su vivienda acompañada de una amiga para comprar medicamentos, cerca del mercado 12 de Octubre. Según información policial, las cámaras de seguridad de la zona registraron los momentos previos al homicidio.

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Las imágenes muestran que la mujer sostuvo una discusión con su presunto agresor en plena vía pública. El intercambio derivó en un forcejeo y, posteriormente, la víctima intentó escapar corriendo. Sin embargo, cayó al suelo a pocos metros del hombre, quien sacó un arma de fuego y le disparó siete veces antes de huir a pie.

La amiga que acompañaba a Adela del Valle presenció el ataque e identificó al presunto responsable ante los agentes policiales. Esta información contribuyó a la ubicación y captura del sospechoso en el distrito de Independencia.

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¿Qué se sabe del detenido por el crimen en La Victoria?

Tras su intervención, Manuel Florián Ramos Venegas fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria-San Luis, donde se iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del asesinato.

Posteriormente, el investigado fue derivado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España, donde continuarán las actuaciones policiales.

El caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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Familia descarta relación sentimental entre la víctima y el sospechoso

El hijo mayor de Adela del Valle Jiménez Romero declaró ante las autoridades y descartó que su madre mantuviera una relación sentimental con el detenido.

Según los familiares, la víctima trabajaba vendiendo desayunos en el mercado 12 de Octubre, establecimiento al que el investigado solía acudir con frecuencia. Asimismo, indicaron que ambos se habían conocido aproximadamente dos meses antes del crimen en ese centro de abastos.

Los allegados también señalaron ante la Policía que la situación entre ambos se había vuelto insostenible en los días previos al ataque. Estos testimonios forman parte de las diligencias destinadas a establecer el posible móvil del asesinato.

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