Artesco estrena Arteskitos, la serie que invita a los niños a descubrir su talento La nueva serie de Artesco llega el 26 de octubre a YouTube a través de cinco personajes. Arteskitos acompaña a los niños a imaginar, crear y descubrir que cada uno tiene un talento distinto.

La nueva serie de Artesco, invita a los niños a imaginar, experimentar y crear. Foto: difusión.

La nueva serie de Artesco, invita a los niños a imaginar, experimentar y crear. Foto: difusión.

Arteskitos, la nueva serie infantil de Artesco, se estrenará el 26 de octubre de 2026 a las 4.00 p. m. en el canal oficial de YouTube . La propuesta presenta un universo mágico que busca impulsar la creatividad de los niños y mostrar cómo sus ideas pueden convertirse en realidad.

A través de historias contadas por cinco personajes, la serie invita a los más pequeños a imaginar, experimentar y crear, tanto de manera individual como en equipo. Después del estreno, se publicarán dos episodios al mes en YouTube.

Arteskitos busca impulsar la creatividad y el talento infantil

La historia de Arteskitos comienza en la mágica fábrica de Artesco, donde nacieron estos personajes que dan vida al universo creativo de la marca. Cada personaje tiene una identidad propia que se refleja en su forma de pensar, actuar y resolver desafíos.

Más allá de este escenario fantástico, Arteskitos busca transmitir que cada niño tiene una manera única de descubrir, aprender y desarrollar sus talentos.

Los cinco personajes de Arteskitos y sus personalidades

Cada Arteskito tiene una personalidad propia y una forma diferente de expresar su creatividad. Juntos, demuestran que imaginar, construir, explorar y compartir ideas son distintas maneras de desarrollar el talento y aprender unos de otros.

Funky: es el creativo del grupo. Disfruta jugar con formas, colores y combinaciones para dar vida a nuevas ideas, descubriendo posibilidades donde otros no las ven.

es el creativo del grupo. Disfruta jugar con formas, colores y combinaciones para dar vida a nuevas ideas, descubriendo posibilidades donde otros no las ven. Smarty: destaca por su capacidad para organizar, analizar y encontrar soluciones. Su pensamiento estratégico y atención a los detalles demuestran que pensar de manera diferente también es una forma de crear.

destaca por su capacidad para organizar, analizar y encontrar soluciones. Su pensamiento estratégico y atención a los detalles demuestran que pensar de manera diferente también es una forma de crear. Crafty: es el constructor del equipo y se caracteriza por su energía, rapidez y habilidad para transformar ideas en objetos. Cuando su imaginación se pone en acción, surgen cosas extraordinarias.

es el constructor del equipo y se caracteriza por su energía, rapidez y habilidad para transformar ideas en objetos. Cuando su imaginación se pone en acción, surgen cosas extraordinarias. Rolly: es curiosa y valiente, y siempre está lista para explorar y asumir nuevos retos. Su espíritu aventurero inspira al grupo a descubrir nuevas experiencias y aprender de cada una de ellas.

es curiosa y valiente, y siempre está lista para explorar y asumir nuevos retos. Su espíritu aventurero inspira al grupo a descubrir nuevas experiencias y aprender de cada una de ellas. Glowy: contagia al grupo con su alegría y optimismo. Su energía positiva ayuda a motivar a sus compañeros y recuerda que disfrutar, compartir y confiar también forman parte del proceso creativo.

Con sus distintas personalidades y talentos, Arteskitos invita a descubrir que cada niño tiene una manera propia de imaginar, aprender y crear. Porque nuestras diferencias nos enriquecen y, cuando trabajamos juntos, podemos convertir cada desafío en una nueva oportunidad.

Conoce a los cinco personajes protagonistas de Arteskitos. Foto: difusión.

Cuándo y dónde ver Arteskitos

El primer episodio de Arteskitos se estrenará el lunes 26 de octubre de 2026, a las 4.00 p. m., en el canal oficial de YouTube de Artesco . A partir de esa fecha, la marca publicará dos episodios al mes para que las familias puedan seguir las aventuras de estos personajes.

Arteskitos forma parte de la propuesta de Artesco para acompañar el desarrollo de la creatividad y el talento infantil. Para ver el estreno y seguir las próximas entregas, visita el canal oficial de YouTube de Artesco .

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