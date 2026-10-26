Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Jorge Gavidia en vivo responde tras renuncia al Buen Gobierno ft. Lula es presidente de Brasil | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad
PATROCINADO

Artesco estrena Arteskitos, la serie que invita a los niños a descubrir su talento

La nueva serie de Artesco llega el 26 de octubre a YouTube a través de cinco personajes. Arteskitos acompaña a los niños a imaginar, crear y descubrir que cada uno tiene un talento distinto.

La nueva serie de Artesco, invita a los niños a imaginar, experimentar y crear. Foto: difusión.
La nueva serie de Artesco, invita a los niños a imaginar, experimentar y crear. Foto: difusión.
Por
google iconLa República en Google

Arteskitos, la nueva serie infantil de Artesco, se estrenará el 26 de octubre de 2026 a las 4.00 p. m. en el canal oficial de YouTube. La propuesta presenta un universo mágico que busca impulsar la creatividad de los niños y mostrar cómo sus ideas pueden convertirse en realidad.

A través de historias contadas por cinco personajes, la serie invita a los más pequeños a imaginar, experimentar y crear, tanto de manera individual como en equipo. Después del estreno, se publicarán dos episodios al mes en YouTube.

Arteskitos busca impulsar la creatividad y el talento infantil

La historia de Arteskitos comienza en la mágica fábrica de Artesco, donde nacieron estos personajes que dan vida al universo creativo de la marca. Cada personaje tiene una identidad propia que se refleja en su forma de pensar, actuar y resolver desafíos.

Más allá de este escenario fantástico, Arteskitos busca transmitir que cada niño tiene una manera única de descubrir, aprender y desarrollar sus talentos.

Los cinco personajes de Arteskitos y sus personalidades

Cada Arteskito tiene una personalidad propia y una forma diferente de expresar su creatividad. Juntos, demuestran que imaginar, construir, explorar y compartir ideas son distintas maneras de desarrollar el talento y aprender unos de otros.

  • Funky: es el creativo del grupo. Disfruta jugar con formas, colores y combinaciones para dar vida a nuevas ideas, descubriendo posibilidades donde otros no las ven.
  • Smarty: destaca por su capacidad para organizar, analizar y encontrar soluciones. Su pensamiento estratégico y atención a los detalles demuestran que pensar de manera diferente también es una forma de crear.
  • Crafty: es el constructor del equipo y se caracteriza por su energía, rapidez y habilidad para transformar ideas en objetos. Cuando su imaginación se pone en acción, surgen cosas extraordinarias.
  • Rolly: es curiosa y valiente, y siempre está lista para explorar y asumir nuevos retos. Su espíritu aventurero inspira al grupo a descubrir nuevas experiencias y aprender de cada una de ellas.
  • Glowy: contagia al grupo con su alegría y optimismo. Su energía positiva ayuda a motivar a sus compañeros y recuerda que disfrutar, compartir y confiar también forman parte del proceso creativo.

Con sus distintas personalidades y talentos, Arteskitos invita a descubrir que cada niño tiene una manera propia de imaginar, aprender y crear. Porque nuestras diferencias nos enriquecen y, cuando trabajamos juntos, podemos convertir cada desafío en una nueva oportunidad.

artesco-nueva-serie

Conoce a los cinco personajes protagonistas de Arteskitos. Foto: difusión.

Cuándo y dónde ver Arteskitos

El primer episodio de Arteskitos se estrenará el lunes 26 de octubre de 2026, a las 4.00 p. m., en el canal oficial de YouTube de Artesco. A partir de esa fecha, la marca publicará dos episodios al mes para que las familias puedan seguir las aventuras de estos personajes.

Arteskitos forma parte de la propuesta de Artesco para acompañar el desarrollo de la creatividad y el talento infantil. Para ver el estreno y seguir las próximas entregas, visita el canal oficial de YouTube de Artesco.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Balón de Oro 2026 EN VIVO: ¿Mbappé, Lamine Yamal o Harry Kane? Sigue la entrega del premio y los resultados EN DIRECTO

Es falso que este video muestre los juicios contra los detenidos por las protestas en Francia: fue generado con IA

Casas en San Miguel y Los Olivos a remate: la lista de 29 inmuebles que Sunat subastará a sobre cerrado, así puedes participar solo con tu DNI

Sociedad

Casas en San Miguel y Los Olivos a remate: la lista de 29 inmuebles que Sunat subastará a sobre cerrado, así puedes participar solo con tu DNI

Resultados de La Tinka del domingo 25 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Liberan a DJ secuestrado en Ate y detienen a dos presuntos implicados tras exigir pago de S/50.000

Publirreportajes

Día Mundial de la Visión: ¿por qué es importante cuidar la salud visual?

¿Dónde invertir mi dinero para obtener un retorno garantizado de hasta 10% anual?

FEN: ¿Todos los techos están preparados para resistir el Fenómeno El Niño?

Política

Daniel Barragán sobre renuncia de Jorge Gavidia a Buen Gobierno: "Las puertas de Obras siempre están abiertas"

Víctimas del Sodalicio piden al papa León XIV una reunión: "No percibimos avances en la justicia"

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión