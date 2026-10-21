¿Dónde invertir mi dinero para obtener un retorno garantizado de hasta 10% anual? ¿Tienes ahorros y quieres hacerlos crecer? Con Prestamype, puedes invertir en factoring y obtener una rentabilidad de hasta 10% anual. Además, si eliges una Oportunidad Protegida, tendrás el 100% de tu capital y ganancia garantizados.

Ahora puedes poner tus ahorros a trabajar e invertir desde S/100 o $25 con Prestamype, una fintech peruana que te permite acceder a oportunidades de inversión en factoring de manera 100% online. Además, cuenta con Oportunidades Protegidas, que garantizan el retorno del capital más los intereses.

A través del factoring, inviertes en facturas por cobrar de empresas reconocidas del Perú. Asimismo, tus inversiones cuentan con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI, lo que brinda un respaldo adicional a la operación.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring permite que las empresas que venden a crédito reciban por adelantado el dinero de sus facturas, sin tener que esperar 30, 60 o 90 días para cobrar a sus clientes. Este financiamiento se realiza gracias a inversionistas que adquieren una parte o la totalidad de dichas facturas a cambio de obtener una rentabilidad.

¿Quién te paga como inversionista? El pago lo realiza el cliente de la empresa que solicitó el factoring, quien debe cancelar la factura junto con los intereses correspondientes. Se trata de medianas y grandes empresas peruanas de diversos sectores, como minería, finanzas, educación, salud, retail, manufactura, construcción, automotriz, transporte, hotelería y comercio, entre otros.

Retorno 100% seguro con Oportunidades Protegidas

Si buscas invertir con mayor respaldo, Prestamype cuenta con Oportunidades Protegidas, una modalidad en la que el capital invertido y los intereses están garantizados al 100%, incluso si la empresa deudora no llega a pagar la factura correspondiente.

¿Cómo identificar estas oportunidades? Es muy sencillo: ingresa a la plataforma de Prestamype y busca el distintivo de escudo verde que aparece junto a cada oportunidad protegida.

¿Te animas a dar el siguiente paso? Comienza a invertir en factoring de manera 100% online con Prestamype. Ingresa AQUÍ y conoce las oportunidades disponibles.

Beneficios de invertir en factoring

Actualmente, Prestamype cuenta con más de 17 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 900 millones. Al invertir en factoring accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/100 o $25.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/100 o $25. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en oportunidades protegidas puedes obtener una rentabilidad de hasta 10% anual.

: Invirtiendo en oportunidades protegidas puedes obtener una rentabilidad de hasta 10% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, Prestamype garantiza el pago del 100% del capital invertido más la ganancia correspondiente en las oportunidades protegidas. Estas pueden identificarse fácilmente en la plataforma mediante el distintivo del escudo verde.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, Estas pueden identificarse fácilmente en la plataforma mediante el distintivo del escudo verde. Registro: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Invertir en factoring es fácil y seguro con Prestamype. Empieza con tan solo S/100 y rentabiliza tu dinero AQUÍ.

Simula tu inversión y descubre cuánto ganarías

En resumen, al invertir en factoring financias facturas por cobrar de empresas que venden a crédito a grandes compañías. De esta manera, contribuyes a que las mypes obtengan liquidez sin tener que esperar los plazos de pago y, a cambio, puedes generar ganancias por tu inversión.

¿Quieres saber cuánto podrías ganar? Simula tu inversión en pocos minutos ingresando a la web de Prestamype AQUÍ.

¡Empieza a invertir en factoring! Regístrate en la web de Prestamype, carga online los documentos solicitados para activar tu perfil y accede a las oportunidades disponibles para elegir las facturas en las que deseas invertir. Empieza con poco capital y obtén una rentabilidad de hasta 10% anual, según la oportunidad elegida.

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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