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Dragon Ball Super Beerus capítulo 2: fecha de estreno, hora y cómo ver el nuevo episodio en Crunchyroll

Dragon Ball Super Beerus capítulo 2 se estrena el domingo 18 de octubre de 2026. Conoce el horario de lanzamiento en Perú, Latinoamérica y España, además de cómo ver el episodio en Crunchyroll.

Dragon Ball Super Beerus generó gran expectativa entre los fans de Goku. Foto: YouTube
Dragon Ball Super Beerus generó gran expectativa entre los fans de Goku. Foto: YouTube
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El enfrentamiento entre Goku y Beerus continúa en Dragon Ball Super Beerus, cuya segunda entrega llegará a las pantallas en los próximos días. Después del estreno del primer episodio, el anime se prepara para avanzar con una historia que pone al saiyajin frente al poder del Dios de la Destrucción, uno de los personajes centrales de esta etapa.

El nuevo capítulo, titulado 'The God of Destruction Heads To The Kaio’s Planet' (El Dios de la Destrucción se dirige al planeta de los Kaio), estará disponible en Crunchyroll. Los seguidores podrán consultar el horario previsto para su país y acceder al servicio para disfrutar del episodio con subtítulos en español, de acuerdo con las condiciones de acceso del catálogo.

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¿Cuándo sale el capítulo 2 de Dragon Ball Super Beerus?

El capítulo 2 de Dragon Ball Super Beerus tiene como fecha de estreno el domingo 18 de octubre de 2026, exactamente una semana después del lanzamiento de la primera entrega, que llegó al público el 11 de octubre. La nueva emisión continuará la historia protagonizada por Goku y Beerus, cuyo esperado encuentro concentra la atención de los seguidores de la franquicia.

Para quienes esperan ver el anime por streaming, el horario de Crunchyroll se ha establecido tomando como referencia el tiempo que tardó el episodio anterior en llegar a la plataforma.

Por ello, conviene tener en cuenta las horas indicadas para cada territorio y comprobar la disponibilidad del capítulo en el catálogo el día del estreno.

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Horario de estreno de Dragon Ball Super Beerus capítulo 2 en Perú y más países

Los horarios anunciados para el estreno de Dragon Ball Super Beerus capítulo 2 varían según la ubicación geográfica. En Perú, Colombia, Panamá y Ecuador, el lanzamiento está previsto para las 11.00 a. m. del domingo 18 de octubre de 2026.

Este es el cronograma de publicación señalado para Crunchyroll en los distintos países:

  • Estados Unidos: 9.00 a. m. (PT) y 12.00 p. m. (ET) del domingo 18 de octubre.
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 10.00 a. m. del domingo 18 de octubre.
  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 11.00 a. m. del domingo 18 de octubre.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 12.00 p. m. del domingo 18 de octubre.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 1.00 p. m. del domingo 18 de octubre.
  • España: 6.00 p. m. del domingo 18 de octubre.
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Dragon Ball Super Beerus episodio 2 disponible en Crunchyroll

Crunchyroll es la plataforma señalada para ver legalmente el episodio 2 de Dragon Ball Super Beerus con subtítulos en español y en alta definición. Para encontrarlo, los usuarios deberán ingresar al sitio web o abrir la aplicación, iniciar sesión con su cuenta y buscar el nombre de la producción en el catálogo.

Los pasos para acceder al capítulo son los siguientes:

  1. Inicia sesión en Crunchyroll con tu cuenta.
  2. Busca Dragon Ball Super: Beerus en el catálogo de la plataforma.
  3. Selecciona el capítulo 2 cuando se encuentre disponible, teniendo en cuenta el horario de estreno correspondiente a tu país.

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