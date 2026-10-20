FEN: ¿Todos los techos están preparados para resistir el Fenómeno El Niño?

¿Es cierto que cualquier techo aguanta el Fenómeno El Niño? No. No todos los techos están preparados para soportar lluvias fuertes ni el calor intenso de esta temporada. El material, el estado en que se encuentra, la inclinación y el sellado deciden si tu techo protege la casa o se convierte en la primera entrada de agua. Con las lluvias y el calor ya activos por el Fenómeno El Niño, un techo descuidado deja de ser un detalle y se vuelve un riesgo real. Por eso, Construye Bien, plataforma de Sodimac orientada a la prevención en el hogar, comparte cómo reconocer a tiempo si tu techo está listo para lo que viene.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió que El Niño Costero podría prolongarse hasta otoño de 2027, y sus efectos no se reducen a la lluvia. Según el Senamhi, las altas temperaturas ya superan los 35 °C en zonas del norte del país, y ese calor fuerte, junto con el sol, reseca y debilita los materiales del techo incluso antes de la primera tormenta.

¿Cómo saber si tu techo resistirá a las lluvias?

Antes de que caiga una lluvia fuerte, conviene hacer una revisión rápida. David Durán, ingeniero aliado de Sodimac conocido en redes sociales como @ingenieriaparati, recomienda estar atento a estas señales de alerta:

Manchas o humedad en el cielo raso: avisan que el agua ya se está filtrando, aunque todavía no gotee.

avisan que el agua ya se está filtrando, aunque todavía no gotee. Planchas flojas, movidas o con tornillos oxidados: por donde el techo perdió sujeción, el agua y el viento se cuelan.

por donde el techo perdió sujeción, el agua y el viento se cuelan. Grietas o rajaduras en techos de concreto: por ahí entra el agua y, con el tiempo, oxida el fierro interno.

por ahí entra el agua y, con el tiempo, oxida el fierro interno. Zonas planas donde el agua se empoza: el agua que se queda detenida termina filtrándose hacia adentro.

el agua que se queda detenida termina filtrándose hacia adentro. Impermeabilizante descascarado o vencido: si ya pasó su tiempo de vida, dejó de proteger.

¿Cuándo conviene reparar y cuándo cambiar el techo?

Si el problema está en el sellado o en puntos aislados, muchas veces basta con reparar: tapar las grietas y renovar la capa que impermeabiliza. En techos de concreto que están en buen estado, aplicar un impermeabilizante elástico ayuda a pasar la temporada sin sustos, porque forma una capa que resiste el sol y la lluvia y evita filtraciones por varios años. Un ejemplo es el Sikafill Techo-3, que se aplica fácil sobre una superficie limpia y seca.

Pero cuando la cobertura ya cumplió su tiempo de vida, está perforada o deformada, lo más seguro es cambiarla. En ese caso, las planchas metálicas resistentes son una buena opción para dejar el techo listo. Las planchas de aluzinc TR4, por ejemplo, aguantan bien la lluvia y la intemperie, se instalan con facilidad y se adaptan a distintos tipos de vivienda.

¿Cómo dejar tu techo listo para el Fenómeno El Niño? Revisar planchas, tornillos y uniones, y cambiar las piezas que estén deterioradas.

Asegurar que el techo tenga suficiente inclinación para que el agua corra y no se empoce.

Tapar grietas y sellar la unión entre el techo y las paredes antes de la temporada con las herramientas

Aplicar o renovar el impermeabilizante sobre una superficie limpia y seca.

Mantener canaletas y bajantes despejados para que el agua salga sin problemas.

La conclusión de los especialistas es clara: no todos los techos aguantan igual, y el momento de revisarlo es ahora, cuando las lluvias y el calor ya empezaron a hacerse sentir. Prepararse a tiempo permite proteger a la familia, reducir los daños en la vivienda y evitar gastos mayores durante la temporada.

Este contenido llega gracias a Construye Bien de Sodimac, plataforma que acompaña a las familias con recomendaciones prácticas para identificar riesgos, prevenir daños y reforzar sus viviendas frente al Fenómeno El Niño, para que cada hogar esté mejor preparado antes de que lleguen las lluvias y las altas temperaturas. Encuentra más consejos en @sodimacconstruyeperu.

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