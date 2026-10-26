Es falso que este video muestre los juicios contra los detenidos por las protestas en Francia: fue generado con IA

LO FALSO:

Un video muestra registros de los juicios contra personas detenidas durante las protestas en Francia.

LO VERDADERO:

Las herramientas de detección identificaron inconsistencias en las imágenes y determinaron, con más de un 90% de probabilidad, que fueron generadas con inteligencia artificial.

Las protestas y las detenciones en Francia sí están ocurriendo, pero los videos virales no constituyen registros originales de los procesos judiciales.

En redes sociales circula un video que supuestamente muestra los juicios contra personas detenidas durante los disturbios en Francia. Las imágenes se comparten como si fueran registros reales de los procesos judiciales; sin embargo, un análisis con herramientas especializadas permitió identificar inconsistencias visuales y determinar que el material fue generado con inteligencia artificial.

Capturas del video viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta nota, una de las publicaciones con mayor alcance fue identificada en Instagram, donde acumula más de 94.000 ‘Me gusta’ y 20.000 comentarios.

Viralidad del post. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

Para verificar su autenticidad, se analizaron los videos con herramientas especializadas en la detección de contenido generado mediante inteligencia artificial. SynthID identificó inconsistencias visuales compatibles con material generado artificialmente, lo que desmiente la autenticidad de las grabaciones.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Por su parte, Hive Moderation determinó, con una probabilidad superior al 90%, en varios fragmentos del video, que tanto el audio como el video fueron generados con inteligencia artificial. Por ello, el material difundido no corresponde a registros originales de los juicios relacionados con las protestas en Francia.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Cabe precisar que las protestas y las detenciones en Francia sí están ocurriendo en el contexto de los disturbios registrados en el país. Sin embargo, la existencia de estos hechos no confirma la autenticidad de las imágenes que circulan en redes sociales.

Conclusión

En conclusión, es falso que los videos difundidos en redes sociales muestren juicios reales contra personas detenidas durante las protestas en Francia. Las herramientas SynthID y Hive Moderation identificaron inconsistencias y determinaron con alta probabilidad que el material fue generado con inteligencia artificial. Aunque las protestas y las detenciones sí están ocurriendo, las imágenes virales no constituyen registros auténticos de los procesos judiciales.