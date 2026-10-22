Día Mundial de la Visión: ¿por qué es importante cuidar la salud visual? Ópticas GMO recomienda incorporar los exámenes visuales periódicos para detectar cambios en la visión y recibir orientación según las necesidades de cada persona.

Así como realizamos controles médicos para cuidar nuestra salud general, la visión también requiere atención y seguimiento periódico. Sin embargo, muchas personas tienden a postergar el examen visual hasta que aparece una molestia o una dificultad evidente para ver.

La visión puede cambiar gradualmente y, en algunos casos, hacerlo de manera silenciosa. Dolores de cabeza frecuentes, cansancio ocular, dificultad para enfocar o notar que los textos ya no se ven con la misma nitidez son señales que no deberían normalizarse. Un examen visual periódico permite identificar estas variaciones a tiempo y orientar oportunamente sobre los cuidados y soluciones más adecuados.

¿Qué aspectos se evalúan durante un control visual?

En Ópticas GMO creen que el cuidado de la salud visual debe ser accesible, cercano y parte de la vida cotidiana. Por eso, cuentan con profesionales capacitados que realizan evaluaciones visuales completas y acompañan a cada persona según sus necesidades, edad, hábitos y estilo de vida.

Cuidar la vista es clave para continuar con el desarrollo de actividades recreativas y laborales. Foto: difusión.

El trabajo del personal va más allá de medir la vista, es entender cómo vive cada paciente —cuántas horas pasa frente a pantallas, si realiza actividades al aire libre o cuáles son sus exigencias visuales diarias— permitiendo recomendar soluciones que realmente aporten comodidad y bienestar a cada uno.

¿Qué tipos de lentes y tratamientos ayudan al cuidado visual?

La tecnología óptica también cumple un rol importante en este proceso. Actualmente existen alternativas como lunas con tratamientos antirreflejo, filtros para luz azul, protección UV y tecnologías fotocromáticas que se adaptan a los cambios de luz. Estas soluciones permiten complementar el cuidado visual y mejorar la experiencia cotidiana según las necesidades particulares de cada persona.

Ópticas GMO cuenta con alternativas que se adaptan al estilo de vida de cada usuario. Foto: difusión.

En Ópticas GMO entienden que no hay una única respuesta para todos. Por eso, combinan experiencia profesional, tecnología y una amplia variedad de soluciones ópticas para acompañar a las personas en las distintas etapas de su vida visual.

¿Cómo incorporar el cuidado visual a la rutina?

Este octubre, en el marco del Día Mundial de la Visión, hacen una invitación que se mantiene durante todo el año: adelantarse a la aparición de molestias para cuidar la visión. Incorporar controles periódicos es una decisión simple que puede marcar una diferencia en el bienestar, la seguridad y la calidad de vida.

Porque el compromiso no depende de una fecha en el calendario. En Ópticas GMO trabajan cada día para acercar el cuidado visual a más personas, con la experiencia, el respaldo y la confianza necesarios para acompañarlas en cada etapa.

Cada día, comprometidos contigo y con tu salud visual. Más información y agendamiento de exámenes visuales en las tiendas de Ópticas GMO a lo largo del país o en www.gmo.com.pe

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