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Querido actor de 'Rebelde' preocupa a fans tras ser operado por tercera vez y anuncia retiro temporal de redes: “La tercera es la vencida”

Alfonso Herrera, recordado por su participación en 'Rebelde', compartió imágenes desde el hospital tras una nueva cirugía. Asimismo, el actor anunció una pausa en redes con el fin de priorizar su salud

Alfonso Herrera preocupa a sus fans tras ser operado por tercera vez. Composición LR. Instagram
Alfonso Herrera preocupa a sus fans tras ser operado por tercera vez. Composición LR. Instagram
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Alfonso Herrera, conocido como Poncho Herrera, generó preocupación entre sus seguidores al publicar fotografías desde un centro médico, donde apareció con una bata hospitalaria y un vendaje en la pierna. El actor mexicano confirmó que se sometió a una tercera intervención quirúrgica en la rodilla, aunque no brindó detalles específicos sobre el procedimiento ni precisó cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

El exintegrante de RBD también comunicó que se alejará temporalmente de las redes sociales para concentrarse en su salud. La noticia llamó la atención de sus admiradores, quienes recordaron su trayectoria en la telenovela 'Rebelde' y le enviaron mensajes de apoyo. Según informó Caracol TV, el 22 de octubre de 2026, el artista atraviesa una nueva etapa médica después de enfrentar molestias en esa articulación durante varios años.

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¿De qué fue operado el actor de 'Rebelde'?

Herrera fue sometido a una tercera cirugía de rodilla, según compartió a través de sus redes sociales. En las imágenes difundidas, el actor aparece en el hospital con la pierna intervenida y un vendaje. Sin embargo, no reveló qué procedimiento le realizaron ni ofreció información detallada sobre su estado actual. De acuerdo con reportes previos, los problemas en esa articulación estarían relacionados con un percance deportivo ocurrido hace más de una década.

Días antes de publicar las fotografías desde el centro médico, el intérprete compartió un mensaje que despertó interrogantes entre sus seguidores: "La tercera es la vencida. Bendita rodilla". La frase cobró relevancia después de que el artista mostrara imágenes de su hospitalización y confirmara que había vuelto a pasar por el quirófano. Aun así, hasta el momento no se ha precisado cuánto durará su rehabilitación ni cuándo podrá retomar sus actividades habituales.

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¿Por qué Poncho Herrera se alejará de las redes sociales?

Tras compartir la noticia de su operación, Herrera anunció que hará una pausa temporal de las redes sociales para dedicar tiempo a su recuperación. El actor también agradeció los mensajes de cariño que recibió y destacó la atención del equipo médico que lo acompañó durante ese proceso.

La decisión generó reacciones, tanto en sus seguidores como en sus colegas del medio artístico, quienes le expresaron sus buenos deseos. Hasta el momento, el intérprete no ha comunicado una fecha para regresar a las plataformas digitales.

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