Liberan a DJ secuestrado en Ate y detienen a dos presuntos implicados tras exigir pago de S/50.000

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la liberación de un estudiante universitario y DJ que había sido secuestrado el pasado 24 de octubre en Santa Clara, en el distrito de Ate. Los captores exigían S/50.000 a la familia de la víctima, pero el trabajo de inteligencia policial permitió dar con el paradero del joven que permanecía privado de su libertad.

Como resultado de la intervención, fueron detenidos Manuel Alejandro Mieres Terean (39) y Eddyson Miguel Gonzáles (24), ambos de nacionalidad venezolana y presuntos integrantes de la banda criminal Los Remanentes del Hampa. También se incautó el automóvil usado en el secuestro, un revólver con municiones y tres teléfonos celulares.

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Detenidos por secuestro de joven en Ate

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Joven fue secuestrado en Ate y exigían S/50.000 por su liberación

De acuerdo con la PNP, la víctima fue interceptada por un automóvil rojo alrededor de las 10.30 p. m. del 24 de octubre cuando transitaba por la avenida José Carlos Mariátegui, en Santa Clara. Del vehículo descendieron dos sujetos armados que lo obligaron a subir bajo amenazas de muerte y lo trasladaron a un inmueble donde permaneció retenido.

Durante el tiempo de reclusión, los captores exigieron S/50.000 a la familia de la víctima para liberarlo. Además, los criminales llegaron a transferir S/4.000 desde la cuenta del agraviado. Los movimientos fueron rastreados por efectivos de la División de Investigación de Secuestros (Divise) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Liberación y captura en San Juan de Lurigancho

Tras el trabajo de inteligencia, los agentes lograron ubicar a la víctima cerca de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino. Asimismo, detuvieron a Manuel Mieres y Eddyson Gonzáles en San Juan de Lurigancho, quienes fueron puestos a disposición de la Divise, junto con el material incautado, para continuar con las investigaciones.