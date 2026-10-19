Final explicado de 'La trampa' en Netflix: ¿quién mató a Anna y qué misterios esconde Lisa en la serie alemana?

'La trampa' es una producción alemana que está entre las más vistas de Netflix. Foto: YouTube

'La trampa' es una producción alemana que está entre las más vistas de Netflix. Foto: YouTube

La serie alemana 'La trampa' (The Trap), disponible en Netflix, presenta un thriller psicológico en el que una escritora intenta descubrir la verdad detrás del asesinato de su hermana menor. Sin embargo, cuando parece haber encontrado al responsable, una revelación inesperada pone en duda sus propios recuerdos y convierte el desenlace en un misterio mucho más complejo.

La protagonista, Lisa Konrad, interpretada por Friederike Becht, lleva casi diez años recluida en su casa desde que encontró a Anna, encarnada por Josephine Thiesen, apuñalada. Convencida de haber visto brevemente al asesino, prepara un plan para desenmascarar al periodista político Robert Lenzen (Hans Löw).

Final explicado de la serie alemana 'La trampa' en Netflix

En el episodio final de 'La trampa', titulado 'La verdad' (The Truth), Robert Lenzen termina admitiendo que asesinó a Anna. El periodista había mantenido una relación sentimental con la joven mientras seguía casado, y la situación se volvió peligrosa para él cuando ella amenazó con revelar el vínculo. La posibilidad de que el escándalo perjudicara su posición profesional y su relación con su suegro, propietario de la editorial donde trabajaba, desencadenó la tragedia.

Según su confesión, Robert apuñaló a Anna seis veces durante un arrebato. La revelación parece confirmar las sospechas de Lisa, quien había reconocido al periodista en televisión años después del crimen y decidió utilizar una novela inspirada en el asesinato para atraerlo a una entrevista exclusiva.

Su intención era conseguir una confesión y obtener su ADN, dos elementos que podían ayudarla a demostrar su responsabilidad.

¿Robert es el único responsable de la muerte de Anna?

Sin embargo, Robertno llega al encuentro sin preparación. Después de investigar el historial médico de Lisa, utiliza elementos vinculados con su trauma para desestabilizarla. Entre sus maniobras están reproducir una canción asociada con el recuerdo doloroso de la protagonista, añadir GHB al agua y bufotenina al café, y mostrarle un video que supuestamente lo sitúa en Afganistán cuando ocurrió el asesinato.

Con estas estrategias, intenta que Lisa desconfíe de su memoria y dude de la identificación que ha sostenido durante años.

La confesión de Robert no supone, sin embargo, una resolución judicial. Cuando el editor Norbert Rudow (Matthias Brandt) llega a buscar a Lisa, el periodista se dispara y muere. De este modo, la protagonista pierde la posibilidad de que su sospechoso sea juzgado y de que las circunstancias del asesinato se esclarezcan mediante un proceso legal.

El desenlace adquiere un significado todavía más perturbador cuando aparece la discrepancia entre las seis puñaladas que Robertreconoce haber dado y las ocho heridas mencionadas en el manuscrito de Lisa. Esa diferencia introduce la sospecha de que alguien más pudo haber atacado a Anna. Aunque Robert no demuestra de forma concluyente quién habría causado las dos heridas restantes, sus palabras dirigen las dudas hacia la propia escritora.

¿Qué secreto oculta Lisa, la hermana de Anna en The Trap?

El principal misterio del final de The Trap gira alrededor de Lisa y de una grabación que podría haber aportado información fundamental sobre el asesinato. Durante la conversación, la escritora registra la confesión de Robert con su teléfono. No obstante, cuando escucha que él solo reconoce seis puñaladas, elimina el archivo. Su decisión resulta especialmente significativa porque destruye un registro que podría haber servido para respaldar sus sospechas y aclarar las contradicciones del caso.

La diferencia entre las seis heridas reconocidas por Robert y las ocho descritas en el manuscrito plantea la posibilidad de que Lisa también apuñalara a Anna. La serie no confirma de manera definitiva esa hipótesis, pero deja abierta la interpretación de que la protagonista pudo haber intervenido en el ataque después de encontrar a su hermana herida.

Por ello, borrar la grabación no es un gesto menor: puede interpretarse como un intento de ocultar información que la comprometería o como una reacción relacionada con el impacto de escuchar una verdad que pone en cuestión su propia memoria.

La relación entre las hermanas también aporta contexto a esta sospecha. La historia apunta a una dinámica marcada por los celos y la rivalidad, elementos que complican la imagen de Lisa como una víctima que únicamente busca justicia. Su prolongado aislamiento y la obsesión por encontrar al responsable del crimen no garantizan que recuerde todos los detalles de aquella noche ni que conozca por completo su papel en lo sucedido.