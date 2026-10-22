Con Lea Michele, pero sin Naya Rivera, Cory Monteith, Mark Salling: confirman el reebot de Glee tras 11 años por Disney+ y Hulu Glee prepara su regreso con un reboot para Disney+ y Hulu. Lea Michele volvería como Rachel Berry, mientras las ausencias de Cory Monteith, Naya Rivera y Mark Salling marcarán esta nueva etapa.

La música, las coreografías y las historias de superación que convirtieron a Glee en un fenómeno televisivo están nuevamente en el centro de la conversación. La serie musical creada por Ryan Murphy prepara su regreso después de más de una década de su desenlace, con un proyecto que involucra a Disney+ y Hulu y que ha despertado expectativas entre quienes siguieron las seis temporadas emitidas entre 2009 y 2015.

La nueva etapa estará marcada por el retorno de Lea Michele, recordada por interpretar a Rachel Berry, y por la ausencia de tres integrantes del reparto original: Cory Monteith, Naya Rivera y Mark Salling, quienes fallecieron en distintos años. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha de estreno, la noticia ha reavivado el interés por los personajes, las canciones y el legado de una producción que abordó temas como la identidad, la discriminación, la sexualidad y la salud mental.

Poster de anuncio del regreso de Glee.

Glee vuelve tras once años de su último capítulo: Disney+ y Hulu anuncian esperada noticia en redes

El anuncio del regreso de Glee se conoció el miércoles 21 de octubre, cuando la cuenta oficial de la serie en Instagram comunicó la noticia. La confirmación llegó después de meses de rumores acerca de una posible reunión de los integrantes del coro de la secundaria William McKinley, escenario principal de las historias que conquistaron al público durante seis temporadas.

La ficción debutó en 2009 a través de la cadena Fox y concluyó su emisión el 20 de marzo de 2015. Durante ese periodo, Ryan Murphy y su equipo construyeron una propuesta que combinaba comedia, drama adolescente y números musicales, con versiones de canciones populares que alcanzaron una nueva audiencia.

El proyecto anunciado estará asociado a Disney+ y Hulu, mientras que 20th Television figura como productora. Sin embargo, aún no se han comunicado detalles definitivos sobre el calendario de rodaje, la fecha de lanzamiento ni todos los integrantes que participarán en esta nueva entrega.

Por ello, el anuncio ha generado preguntas sobre el formato que tendrá el regreso y la manera en que conectará con la historia original.

Lea Michele regresa como Rachel Berry: ¿qué otros actores han confirmado su presencia en el reboot de Glee?

Lea Michele es uno de los nombres centrales asociados al regreso de Glee. La actriz interpretó a Rachel Berry, una joven ambiciosa y apasionada por el teatro musical que soñaba con triunfar en Broadway. Su personaje fue uno de los ejes narrativos de la producción y protagonizó varias de las actuaciones más recordadas de la ficción.

Junto a ella, Heather Morris, quien dio vida a Brittany Pierce, y Chord Overstreet, conocido por interpretar a Sam Evans, han compartido mensajes en redes sociales relacionados con el regreso de sus personajes.

En cuanto a la historia, la nueva propuesta ha sido descrita como una continuación y no como un reinicio completo de los acontecimientos. La idea sería mostrar a determinados personajes varios años después de abandonar el instituto y explorar cómo han evolucionado sus vidas adultas.

En ese escenario, algunos antiguos integrantes de New Directions podrían asumir un papel de orientación para una nueva generación de estudiantes.

Este planteamiento permitiría conservar el vínculo con la serie original sin limitar la trama a repetir sus historias. La llegada de jóvenes intérpretes también abriría la posibilidad de incorporar nuevas canciones, conflictos y experiencias, manteniendo la música como elemento central de la producción.

Las notables ausencias en el retorno de Glee

El regreso de Glee está inevitablemente ligado al recuerdo de tres actores que formaron parte de su historia y que fallecieron antes de este nuevo proyecto. Cory Monteith, Naya Rivera y Mark Salling interpretaron a personajes importantes para el desarrollo de la serie, por lo que sus ausencias tienen un significado especial para los seguidores.

Cory Monteith encarnó a Finn Hudson, el jugador de fútbol americano que se incorporaba al coro escolar y terminaba convirtiéndose en uno de sus integrantes fundamentales. El actor murió el 13 de julio de 2013, a los 31 años, en Vancouver, Canadá. Su fallecimiento ocurrió mientras la serie continuaba en emisión y tuvo un impacto profundo en el elenco y en la narrativa de la producción.

Naya Rivera, por su parte, dio vida a Santana Lopez, una de las integrantes más recordadas del coro. Su personaje destacó por su carácter directo, su evolución personal y una historia que abordó cuestiones relacionadas con la identidad y la aceptación. Rivera murió en julio de 2020, a los 33 años, tras desaparecer durante una salida en bote en el lago Piru, en California. Su cuerpo fue encontrado varios días después.

Mark Salling interpretó a Noah Puckerman, conocido como Puck, un estudiante que inicialmente era presentado como uno de los deportistas populares del instituto y que posteriormente desarrollaba una relación más cercana con el grupo musical. El actor murió en enero de 2018, a los 35 años, después de declararse culpable en 2017 de posesión de material de abuso sexual infantil y antes de recibir sentencia por ese caso.

¿Qué pasó en el último capítulo de Glee?

El final de Glee llegó el 20 de marzo de 2015 con el episodio doble Dreams Come True, que cerró la historia después de seis temporadas. El desenlace incluyó un salto temporal que permitió mostrar el futuro de varios protagonistas y revelar cómo habían evolucionado sus vidas tras abandonar la secundaria William McKinley.

Rachel Berry consigue cumplir su sueño de triunfar en Broadway y obtiene un premio Tony. Además, se casa con Jesse St. James y se convierte en madre subrogada del hijo de Kurt Hummel y Blaine Anderson, quienes también consolidan sus proyectos profesionales y personales en Nueva York. De esta manera, el episodio ofrece una resolución para algunos de los vínculos y objetivos que habían acompañado a los personajes desde sus años escolares.

Mercedes Jones alcanza el éxito como cantante y llega a abrir una gira de Beyoncé. Artie Abrams y Tina Cohen-Chang, por otro lado, retoman su relación sentimental después de avanzar en sus respectivas carreras. Brittany Pierce y Santana Lopez también tienen un desenlace feliz: ambas permanecen juntas después de su boda, celebrada durante los episodios anteriores de la temporada final.

La historia reserva asimismo un destino inesperado para Sue Sylvester, la exigente entrenadora de las animadoras, quien termina convirtiéndose en vicepresidenta de Estados Unidos. Mientras tanto, Will Schuester, el profesor que impulsó a New Directions desde sus inicios, asume la dirección de McKinley y transforma la institución en un centro especializado en artes escénicas.