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VisionQuest capítulo 3 y 4: fecha y horario de estreno de los nuevos episodios de la serie de Marvel en Disney+

VisionQuest lanza sus episodios 3 y 4 el martes 20 de octubre de 2026. Conoce el horario de estreno en Perú, los títulos de los capítulos y dónde ver la serie de Marvel en Disney+.

J.A.R.V.I.S. se sacrificó en el final del segundo episodio de VisionQuest. Foto: YouTube
J.A.R.V.I.S. se sacrificó en el final del segundo episodio de VisionQuest. Foto: YouTube
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La serie VisionQuest continúa su historia en Disney+ con el estreno de los capítulos 3 y 4, programados para el martes 20 de octubre de 2026. La producción de Marvel, protagonizada por Paul Bettany, retoma los acontecimientos posteriores al sacrificio de J.A.R.V.I.S., un suceso que marca un punto importante en la supervivencia de Visión y otras inteligencias artificiales.

Los nuevos episodios, titulados 'Reboot' y 'Malware', estarán disponibles en Perú desde las 8.00 p. m. Los seguidores de la producción podrán continuar la historia a través de la plataforma de streaming, mientras que el calendario de lanzamiento establece nuevas entregas semanales hasta el final de temporada, previsto para noviembre.

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VisionQuest capítulos 3 y 4: ¿cuándo se estrenan?

Los capítulos 3 y 4 de VisionQuest se estrenarán el martes 20 de octubre de 2026 en Disney+. La programación contempla el lanzamiento de ambos episodios el mismo día, lo que permitirá a los espectadores avanzar en la trama y conocer las consecuencias de los acontecimientos que involucran a J.A.R.V.I.S.

El tercer episodio lleva por título 'Reboot', mientras que el cuarto se llama 'Malware'. Ambos capítulos continúan la historia de Visión y las inteligencias artificiales que forman parte de su entorno. El sacrificio de J.A.R.V.I.S., quien transfiere su capacidad de procesamiento para ayudar a que los demás sobrevivan, constituye uno de los acontecimientos relevantes del desarrollo narrativo.

Para quienes siguen la producción de Marvel, esta nueva entrega representa una oportunidad para descubrir cómo evoluciona la historia después de ese suceso. La fecha de estreno permite organizar el visionado de los dos capítulos, que estarán disponibles en el servicio de streaming según el horario anunciado.

El calendario de lanzamiento también incluye los siguientes episodios de la serie. De acuerdo con la programación publicada, los capítulos cinco y seis llegarán el 27 de octubre, el episodio siete se estrenará el 3 de noviembre y el capítulo final estará disponible el 10 de noviembre de 2026.

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Horario de estreno de los episodios 3 y 4 de VisionQuest

Los nuevos episodios de VisionQuest estarán disponibles en Disney+ el martes 20 de octubre de 2026 a las 8.00 p. m., según el horario indicado para Perú. Los espectadores podrán acceder a los capítulos 3 y 4 desde ese momento a través de la plataforma.

PaísesHora de estreno
Estados Unidos6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, Costa Rica7:00 p.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana9:00 p.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m. del martes 20 de octubre
España3:00 a.m. del miércoles 21 de octubre
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¿Dónde ver todos los capítulos de VisionQuest?

Los capítulos de VisionQuest están disponibles en Disney+, el servicio de streaming en el que se estrena esta producción de Marvel. Para ver los episodios 3 y 4, los espectadores deben acceder a la plataforma y contar con una suscripción activa.

El catálogo digital permite encontrar la serie y consultar sus episodios según la disponibilidad correspondiente. Una vez que los nuevos capítulos estén habilitados, los usuarios podrán seleccionarlos desde la ficha de la producción y reproducirlos en los dispositivos compatibles con el servicio.

Para acceder directamente a la plataforma, se puede ingresar al sitio oficial de Disney+. Desde allí, los suscriptores podrán buscar VisionQuest y revisar los capítulos disponibles.

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