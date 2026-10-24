Del calor a vientos de 50 km/h y tormentas: Senamhi advierte inicio del friaje este domingo 25 y en estas regiones caerá la temperatura

La selva peruana experimentará un descenso térmico desde el domingo 25 de octubre, con el ingreso del decimotercer friaje de 2026, según el Senamhi. Este fenómeno se extenderá hasta el martes 27.

La selva peruana experimentará un descenso térmico desde el domingo 25 de octubre, con el ingreso del decimotercer friaje de 2026, según el Senamhi. Este fenómeno se extenderá hasta el martes 27. Foto: Andina/Composición La República

La selva peruana afrontará un nuevo episodio de descenso térmico desde la noche del domingo 25 de octubre, cuando ingrese el decimotercer friaje registrado en el país durante 2026. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que el fenómeno se extienda hasta el martes 27, con cambios en las temperaturas y condiciones atmosféricas en distintas zonas de la Amazonía.

El pronóstico contempla precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora y mayor presencia de nubes. El sistema ingresará por la selva sur y avanzará hacia la zona central, donde también se esperan variaciones en los valores térmicos durante el día y la noche.

Video destacado ¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Friaje en Perú: estas son las regiones por donde ingresará la masa de aire frío

El primer ingreso de este fenómeno meteorológico está previsto para la selva sur, con Puno, Madre de Dios y Cusco entre los departamentos comprendidos en su recorrido inicial. Desde ese sector, el aire frío se desplazará hacia la selva central durante los días considerados en el pronóstico del Senamhi.

El avance del friaje estará acompañado de condiciones variables, entre ellas lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. La velocidad de estas últimas podría llegar aproximadamente a los 50 km/h, mientras que la cobertura nubosa formará parte del panorama meteorológico previsto entre el domingo 25 y el martes 27 de octubre.

El desplazamiento del sistema hacia la selva central también implicará cambios en las temperaturas de esta parte del territorio. El Senamhi monitorea la evolución de las condiciones del tiempo y mantiene la difusión de información sobre el comportamiento atmosférico en las zonas comprendidas en el pronóstico.

Senamhi prevé temperaturas de hasta 19 °C por la noche y ráfagas de viento de 50 km/h

Durante las noches, las temperaturas mínimas en la selva sur se situarían cerca de los 19 °C. Para la selva central, el organismo meteorológico estima valores nocturnos de entre 18 °C y 21 °C a lo largo del periodo previsto para el ingreso del friaje.

En cuanto a las temperaturas máximas, los valores diurnos rondarían los 29 °C en la selva sur. En la selva central, en cambio, se esperan registros cercanos a los 27 °C. Estas cifras corresponden a las estimaciones difundidas para los días en que se desarrollará el fenómeno y pueden variar según la evolución de las condiciones meteorológicas.

Además del descenso térmico, el pronóstico incluye lluvias con descargas eléctricas y vientos intensos. Ante estos cambios, el Ministerio del Ambiente, a través del Senamhi, continuará publicando información actualizada sobre el tiempo y el clima. La entidad recomienda consultar sus canales oficiales, incluida su página web y sus redes sociales, para conocer las novedades del pronóstico.