Senamhi confirma los distritos de Lima que sufrirán lluvias este fin de semana por el Fenómeno El Niño La mayor probabilidad de precipitaciones en Lima se concentra en los distritos cercanos al litoral. El aviso meteorológico N.° 432 también contempla lluvias, granizo, descargas eléctricas y fuertes vientos en distintas zonas del país.

Lima se prepara para lloviznas y lluvias ligeras este fin de semana, según el pronóstico del Senamhi. Las precipitaciones serán más intensas en los distritos costeros de Lima Sur. | Difusión

Lima se prepara para lloviznas y lluvias ligeras este fin de semana, según el pronóstico del Senamhi. Las precipitaciones serán más intensas en los distritos costeros de Lima Sur. | Difusión

Lima volverá a registrar lloviznas y lluvias ligeras durante este fin de semana, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Las precipitaciones tendrían mayor presencia en los distritos cercanos al litoral, aunque también existe posibilidad de lluvias en sectores de Lima Norte y Lima Este.

El meteorólogo del Senamhi Erickson Rojas explicó que la presencia de aguas más cálidas frente a la costa peruana está aportando mayor humedad a la atmósfera, condición que favorece la formación de nubosidad baja y, con ello, la ocurrencia de lloviznas en la capital.

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“Hay una probabilidad de que Lima Metropolitana, principalmente Lima Sur, presente eventos de lloviznas en los distritos costeros”, señaló el especialista en declaraciones a Canal N. Añadió que las precipitaciones que se presentan en la sierra limeña también pueden desplazarse hacia la costa y generar acumulados ligeros.

¿En qué zonas de Lima lloverá?

De acuerdo con el Senamhi, Lima Sur y los sectores cercanos al litoral presentan la mayor probabilidad de registrar lloviznas. No obstante, el desplazamiento de sistemas provenientes de la sierra limeña podría generar precipitaciones en algunos puntos de Lima Norte y Lima Este.

Las condiciones previstas no significan que toda la capital vaya a registrar lluvias de la misma intensidad. El organismo meteorológico ha señalado que se trataría principalmente de precipitaciones ligeras y localizadas.

El escenario se produce luego de que este jueves se registraran lloviznas en distintos sectores de Lima, entre ellos Ancón, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres, Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

Senamhi emite aviso por lluvias en 20 regiones

Mientras Lima se prepara para nuevas lloviznas, el Senamhi mantiene vigente el aviso meteorológico N.° 432, que contempla precipitaciones entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre.

El aviso comprende a 20 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas de la sierra y la costa norte. El nivel de peligro extremo se concentra en sectores de la costa norte, por lo que las condiciones previstas para esas zonas son más severas que las esperadas para Lima.

Para el viernes 23 de octubre se estiman acumulados de entre 4 y 30 milímetros diarios en la costa norte, mientras que en la sierra norte podrían alcanzar entre 10 y 23 milímetros. En la sierra central se esperan acumulados de entre 8 y 16 milímetros y en la sierra sur, de entre 7 y 24 milímetros.

¿Por qué está lloviendo en Lima?

El Senamhi explicó que el calentamiento del mar frente a la costa peruana incrementa la humedad disponible en la atmósfera. Al combinarse con otros sistemas meteorológicos y con las precipitaciones que se presentan en las zonas altas, esta humedad puede favorecer la formación de nubes y lluvias ligeras sobre sectores de la capital.

Rojas también señaló que las lluvias que se desarrollan en la sierra de Lima pueden desplazarse hacia zonas costeras. Por ello, algunos distritos que normalmente registran precipitaciones muy reducidas podrían presentar lluvias ligeras durante estos días.

Ante este escenario, el especialista recomendó adoptar precauciones en viviendas que no cuenten con sistemas adecuados de drenaje o cuyos techos puedan presentar problemas frente a una mayor acumulación de agua.

Senamhi recomienda tomar precauciones

El organismo meteorológico pidió a la población mantenerse atenta a sus pronósticos y avisos oficiales. En las zonas donde se esperan precipitaciones más intensas, las lluvias podrían favorecer la activación de quebradas, inundaciones y otros eventos asociados.

Entre las medidas de prevención se recomienda identificar rutas de evacuación, organizarse con los vecinos y contar con una mochila de emergencia.

Para enfrentar lluvias e inundaciones, esta debe incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, productos de primera necesidad y dinero en efectivo. También se recomienda incorporar ponchos y botas para protegerse del agua acumulada.

En Lima, el pronóstico apunta principalmente a lloviznas localizadas y de ligera intensidad, mientras que la situación de mayor riesgo se concentra en sectores de la costa norte y zonas de la sierra incluidas en el aviso meteorológico vigente.