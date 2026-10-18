Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

En el 'Arca del fin del mundo' y a 130 metros bajo el hielo: el tesoro agrícola que Perú acaba de enviar al Ártico para su preservación

Las semillas, almacenadas a más de 130 metros de profundidad en el Ártico, buscan mitigar riesgos climáticos y desastres naturales, asegurando su disponibilidad para futuras investigaciones y desarrollo agrícola.

Este envío es parte de un acuerdo con Noruega y permite proteger especies agrícolas ante el cambio climático y otros riesgos, potenciando así la agricultura futura.
Este envío es parte de un acuerdo con Noruega y permite proteger especies agrícolas ante el cambio climático y otros riesgos, potenciando así la agricultura futura.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

El Perú envió 71 variedades agrícolas de alto valor genético a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, ubicada en Noruega, dentro del círculo polar ártico. La entrega estuvo a cargo del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), como parte de las acciones para conservar la diversidad genética de los cultivos nacionales.

El envío reúne semillas de quinua, kiwicha, ají y tomate que se encontraban resguardadas en bancos de germoplasma del INIA en Puno, Cajamarca y Huaral. Esta entrega se realizó en el marco del acuerdo de cooperación entre el instituto peruano y el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Noruega, orientado a proteger especies agrícolas relevantes para la alimentación y la investigación a largo plazo.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Detienen a 6 policías en flagrancia tras presunto intento de asalto a banco en Los Olivos: tenían rastros de billetes marcados en su auto

lr.pe

Quinua, kiwicha y ají: los cultivos peruanos que se conservarán bajo el hielo del Ártico

De las 71 variedades enviadas, 20 corresponden a quinua, 46 a kiwicha, cuatro a ají y una a tomate. La selección incluye recursos genéticos que destacan por su valor alimentario y por sus características útiles para el desarrollo de nuevas variedades agrícolas.

El material fue preparado por la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA. Entre los criterios considerados figuran las posibilidades de mejorar los cultivos, su resistencia frente a plagas y enfermedades y su capacidad para adaptarse a condiciones climáticas adversas. Estas características pueden servir como base para investigaciones destinadas a fortalecer la producción agrícola.

Puedes ver

Como en 1983 y 1998: Senamhi confirma que El Niño entra en fase «extraordinaria» y desatará lluvias extremas

lr.pe

Cómo funciona la bóveda de semillas de Svalbard y qué protege

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard se encuentra dentro de una montaña en el Ártico noruego, a más de 130 metros de profundidad. Sus condiciones de almacenamiento están diseñadas para conservar las semillas durante periodos prolongados y mantenerlas disponibles para futuras necesidades.

El resguardo de estos recursos busca reducir el riesgo de perder variedades agrícolas frente a amenazas como el cambio climático, los desastres naturales y otros eventos que puedan comprometer su conservación. Mantener las semillas almacenadas permite contar con material genético para estudios científicos y programas de desarrollo de cultivos.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cientos de colombianos denuncian censura del presidente Abelardo de la Espriella tras retirar obras del Museo Nacional

Cáncer de mama: más de la mitad de casos se detecta en etapa avanzada

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 18 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Sociedad

Cáncer de mama: más de la mitad de casos se detecta en etapa avanzada

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 18 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Visita del papa León XIV: voluntarios recibirán formación virtual y certificación oficial del Estado, serán 35 mil los beneficiados

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Fernando Cerimedo tenía operadores en las elecciones del Perú

Número de regiones que irán a reelección aumentó por dispersión de voto