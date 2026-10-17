Final de 'Yo Soy' 2026 se transmitirá este sábado 17 de octubre en vivo por Latina.

Final de 'Yo Soy' 2026 se transmitirá este sábado 17 de octubre en vivo por Latina. Foto: Latina

Terminó la cuenta regresiva. Luego de una penúltima ronda que dejó una de las eliminaciones más comentadas de las últimas semanas, ‘Yo Soy’ 2026 definió a los imitadores que disputarán, este sábado 17 de octubre, el título de campeón de esta nueva temporada en una gala final por Latina donde la última decisión volverá a recaer en el público.

Solo serán cinco los actos que buscarán convencer a los espectadores con sus últimas presentaciones frente a los jurados Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui. La expectativa es alta entre los seguidores del programa, que ya comenzaron a apoyar a sus favoritos antes de la última noche de competencia.

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¿Quiénes son los finalistas de ‘Yo Soy 2026?

La semifinal marcó la despedida de Sasha, la imitadora de Christina Aguilera, quien logró ganarse el respaldo de una parte importante de la audiencia a lo largo de la temporada. Sin embargo, su presentación no fue suficiente para asegurar un lugar en la definición del concurso y perdió ante Favio Enríquez, quien interpreta a Ricky Martin. Tras conocerse el resultado, los finalistas de ‘Yo Soy’ 2026 son:

Nikolas Bujahico como Adrián Barilari, de Rata Blanca

Piero Romero, Sebastián Cox y Juan Diego Cox como Los Panchos

Sebastián Mayorca como Matt Bellamy, de Muse

Paulina Villalobos como Isabel Pantoja

Favio Enríquez como Ricky Martin.

Final de 'Yo Soy' 2026 se transmitirá este sábado 17 de octubre en vivo por Latina. Foto: Latina

¿A qué hora y dónde ver la gran final EN VIVO?

La gran final de ‘Yo Soy’ 2026 se transmitirá por la señal de Latina Televisión, donde los espectadores podrán seguir en directo cada una de las presentaciones de los participantes y conocer al campeón del programa a partir de las 9.00 p. m. este sábado 17 de octubre.

Además de la emisión por televisión, el público tendrá la posibilidad de seguir la competencia a través de las plataformas digitales oficiales del canal. De esta manera, los seguidores del formato podrán acompañar la jornada desde sus celulares, tablets o computadoras y participar en las votaciones durante la transmisión.

Cómo votar EN VIVO por tu participante favorito en la final de ‘Yo Soy’ 2026

Al igual que en las últimas etapas de la competencia, el sistema de votación en la final de ‘Yo Soy’ 2026 se realizará únicamente a través de la aplicación oficial de Latina. Los votos se habilitarán únicamente durante la transmisión en vivo y cada usuario contará con una sola oportunidad por ronda para apoyar a su favorito. Para participar, sigue estos pasos: