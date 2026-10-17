Detienen a 6 policías en flagrancia tras presunto intento de asalto a banco en Los Olivos: tenían rastros de billetes marcados en su auto

Durante el registro, se hallaron reactivos positivos en un vehículo y dos placas adicionales en la maletera. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades en el caso.

Durante el registro, se hallaron reactivos positivos en un vehículo y dos placas adicionales en la maletera. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades en el caso. Foto: difusión/Composición LR

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron intervenidos el sábado 17 de octubre de 2026 durante un operativo en Lima Norte, luego de una denuncia relacionada con un presunto intento de asalto a una agencia bancaria de Scotiabank, ubicada en la zona de Mayolo, cerca de un mercado de comida. La intervención se realizó tras la aplicación de reactivos al dinero entregado por el denunciante, de acuerdo con un reporte policial preliminar.

Los intervenidos pertenecían a unidades policiales en actividad vinculadas a la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y al Escuadrón Verde-Terna. Durante las diligencias, los agentes realizaron registros personales y vehiculares. Según la información consignada en el parte, uno de los vehículos inspeccionados presentó resultados positivos a los reactivos en diferentes asientos, mientras que en su maletera se encontraron dos placas de rodaje adicionales.

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¿Cómo se realizó el operativo que terminó con seis policías detenidos en Lima Norte?

La intervención se inició luego de que un ciudadano identificado en el reporte policial presentara una denuncia en flagrancia. A partir de esta información, personal de la Dirección contra la Corrupción, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Fiscalía participó en las acciones desplegadas en la jurisdicción de Lima Norte.

Los seis efectivos fueron reducidos e intervenidos por sus presuntos vínculos con el intento de robo a la agencia bancaria. Tras el procedimiento, quedaron bajo custodia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. La información preliminar señala que el caso se encuentra en etapa de investigación, por lo que las circunstancias de la intervención y las posibles responsabilidades deberán esclarecerse mediante las actuaciones de las autoridades competentes.

¿Qué encontraron en el auto de los intervenidos y qué diligencias siguen en el caso?

Durante el registro del vehículo con placa AYE-390, los agentes aplicaron reactivos en distintos asientos y obtuvieron resultados positivos, según el documento policial. Además, encontraron dos placas de rodaje adicionales en la maletera. El reporte también da cuenta de la intervención de un segundo vehículo, un Chevrolet Groove negro que no tenía placa visible al momento del procedimiento.

Las autoridades dispusieron la elaboración de las actas correspondientes para documentar los hallazgos y las actuaciones realizadas durante el operativo. La información disponible no precisa el resultado de pericias posteriores ni detalla si se formularon cargos específicos contra cada uno de los intervenidos. Por ello, los indicios recogidos deberán ser evaluados en el marco de las diligencias fiscales y policiales para determinar su relación con el presunto intento de asalto.