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Sociedad

Visita del papa León XIV: voluntarios recibirán formación virtual y certificación oficial del Estado, serán 35 mil los beneficiados

El curso “ABC del Voluntariado”, accesible online, orientará a los participantes sobre sus derechos y responsabilidades. La capacitación busca una asistencia responsable durante el evento.

Los voluntarios recibirán una certificación oficial del MIMP y oportunidades de reconocimiento en el ámbito académico y profesional, fortaleciendo la cultura del voluntariado en Perú.
Los voluntarios recibirán una certificación oficial del MIMP y oportunidades de reconocimiento en el ámbito académico y profesional, fortaleciendo la cultura del voluntariado en Perú.Foto: Andina/Composición LR
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Más de 35.000 personas que participarán como voluntarias durante la próxima visita apostólica del papa León XIV al Perú accederán a un programa de capacitación y reconocimiento oficial. La iniciativa se concretó mediante un convenio entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), con el propósito de preparar a los participantes para las actividades previstas en el país.

El acuerdo contempla el acceso al curso virtual “ABC del Voluntariado”, desarrollado por el MIMP, y establece medidas para reconocer la labor de quienes integran el programa “Amigos de León XIV”. La formación estará disponible a nivel nacional y busca orientar a los participantes sobre sus derechos, responsabilidades y prácticas necesarias para brindar un servicio responsable e inclusivo.

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Visita del papa León XIV: ¿cómo será el curso virtual para los 35.000 voluntarios?

La capacitación se realizará mediante una plataforma de aprendizaje virtual de tipo MOOC, que permitirá a los inscritos revisar los materiales desde computadoras o dispositivos móviles, sin depender de un lugar u horario específico. El contenido abordará los fundamentos del voluntariado, las obligaciones de quienes participan, sus derechos y las pautas para desarrollar actividades de apoyo de manera adecuada.

La formación está dirigida a las personas que colaborarán en las tareas relacionadas con la visita papal en las distintas ciudades incluidas en el recorrido. De acuerdo con la Conferencia Episcopal Peruana, los voluntarios de la Iglesia católica cumplirán funciones de asistencia logística, pastoral y organizativa durante las actividades programadas. El convenio busca que quienes asuman estas responsabilidades cuenten con herramientas para realizar su labor.

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¿Qué beneficios tendrán los voluntarios con la certificación oficial del MIMP?

Uno de los componentes del acuerdo es el proceso para registrar y reconocer a la Conferencia Episcopal Peruana como una organización de voluntariado. Según informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario Marón, este procedimiento permitirá que los integrantes de “Amigos de León XIV” puedan acceder a una certificación oficial emitida por el sector, además de oportunidades de reconocimiento en los ámbitos académico y profesional.

La medida fue presentada como una forma de dar continuidad a la participación ciudadana más allá de las actividades vinculadas con la visita del pontífice. Durante la suscripción del convenio, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, destacó la colaboración entre ambas instituciones para respaldar a quienes ofrecen su tiempo sin recibir una remuneración. El acuerdo busca fortalecer el voluntariado y promover la participación solidaria en el país.

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