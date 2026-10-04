Un agente retirado del FBI comenzó a buscar manzanas “perdidas” y logró redescubrir 30 variedades olvidadas

Un exagente del FBI convirtió una tarea de jardinería en una búsqueda que ya dura más de una década. En 2012, Dave Benscoter descubrió un grupo de antiguos manzanos en un huerto de Washington y notó que varias de sus frutas no coincidían con las variedades que conocía. Aquella curiosidad lo llevó a investigar registros históricos y a rastrear ejemplares que casi habían desaparecido del noroeste del Pacífico.

Desde entonces, Benscoter y su amigo E.J. Brandt han localizado 30 variedades consideradas perdidas, con ayuda de especialistas capaces de identificar los árboles mediante análisis de ADN. Su trabajo abarca el este de Washington, el oeste de Idaho y el norte de Oregón, donde buscan ejemplares anteriores a 1920. La misión también pretende conservar cada variedad para que vuelva a formar parte del patrimonio agrícola de la región.

De agente del FBI a investigador de manzanas

La historia comenzó cuando Benscoter, ya retirado del FBI, ayudó a una feligresa de su iglesia con algunas tareas en su huerto. Allí encontró árboles cuyas variedades no podía reconocer. La propietaria identificó algunas como Yellow Transparent, una manzana que madura en julio y destaca por ser una de las primeras de la temporada. Otra hilera correspondía a Wealthy, una antigua variedad considerada la primera manzana creada mediante cultivo selectivo en Estados Unidos.

El botánico aficionado David Benscoter, del proyecto The Lost Apple Project, selecciona una variedad de manzana. Foto NY Post

Las demás permanecían sin identificar. Benscoter recurrió entonces a internet y amplió la búsqueda con estudios sobre naturaleza, recetas familiares, periódicos de ferias agrícolas y documentos históricos. La investigación lo puso en contacto con Joanie Cooper y Sean Shepherd, de la Temperate Orchard Conservancy de Oregón, quienes aportaron su experiencia para determinar la identidad de ejemplares poco comunes.

La primera variedad que lograron reconocer fue Fall Jenneting. Después aparecieron otras, entre ellas Streaked Pippin, Sary Sinap y Nero. El hallazgo de cada árbol aportaba una nueva pieza a una historia agrícola que durante décadas había quedado fuera de los cultivos habituales.

Un proyecto que busca la conservación de las manzanas

Benscoter y Brandt formalizaron su búsqueda mediante el Lost Apple Project, una iniciativa dedicada a localizar y proteger variedades históricas. Durante el otoño recogen muestras de las frutas y las envían para su identificación. En invierno regresan a los lugares donde encontraron los árboles para obtener ramas y realizar injertos que permitan reproducir las variedades.

Uno de los descubrimientos que más marcó a Benscoter fue la Kittageskee, una manzana que un agricultor de Arkansas había buscado durante años. Según recordó el exagente, aquel hombre estaba próximo a jubilarse y lamentaba no haber probado nunca la variedad que alguna vez se cultivó en su estado.

Unos dos años después, integrantes del proyecto en la zona de Boise encontraron ejemplares de Kittageskee en el sur de Idaho y enviaron las manzanas para su identificación. El hallazgo permitió que aquel agricultor conociera finalmente una fruta que creyó imposible de encontrar.