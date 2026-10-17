Temblor hoy en Perú EN VIVO, sábado 17 de octubre: epicentro del último sismo, según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este sábado en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este sábado 17 de octubre.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó sobre los movimientos telúricos registrados este sábado 17 de octubre. Revisa dónde ocurrió el último seísmo de este sábado en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con los reportes oficiales publicados este sábado.