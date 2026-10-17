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Sociedad

PNP interviene a 1.494 extranjeros en megaoperativo simultáneo en 17 regiones: 280 serían presuntos infractores

La intervención se realizó con participación de la Policía Nacional, el Ejército y Migraciones. El balance preliminar también reporta 50 extranjeros en situación migratoria irregular y siete que habrían reingresado al país pese a una expulsión previa.

Ciudadanos venezolanos y colombianos entre los principales intervenidos en operativo migratorio
Ciudadanos venezolanos y colombianos entre los principales intervenidos en operativo migratorioCréditos: Silvana Quiñónez/LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a 1.494 ciudadanos extranjeros durante un megaoperativo simultáneo de control migratorio en 17 regiones del país. Del total, 280 serían presuntos infractores, según el balance preliminar de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, señaló que los intervenidos podrían afrontar un procedimiento administrativo sancionador excepcional, cuya aplicación se determinará en las próximas horas.

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El operativo contó con la participación del Comando Unificado, la PNP y el Ejército del Perú, en coordinación con Migraciones. Las intervenciones abarcaron distintas zonas migratorias, entre ellas Tacna, Puno, Iquitos y Madre de Dios.

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Detectan a extranjeros en situación migratoria irregular

Durante los controles de identidad, requisitorias y alertas rojas de Interpol, las autoridades identificaron a 50 ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, quienes afrontarán los procedimientos administrativos correspondientes.

Además, detectaron a siete personas que habrían reingresado al país pese a una expulsión previa. Estos casos serán denunciados por el presunto delito contra el orden migratorio, señaló el general PNP Víctor Teófilo Camarena Valenzuela, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

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Venezolanos y colombianos, las principales nacionalidades

Del total de intervenidos en las 17 regiones, 745 eran ciudadanos venezolanos, 414 colombianos, 117 ecuatorianos y 48 bolivianos, según el balance preliminar.

En Lima Metropolitana, la PNP reportó 210 intervenidos, de los cuales 77 serían presuntos infractores. Por su parte, la División de Lima Norte registró 256 personas: 192 hombres y 64 mujeres. El reporte distribuyó a este último grupo en tres bloques de 104, 112 y 40 personas.

En Lima Metropolitana también se identificó a 186 venezolanos y 18 colombianos.

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