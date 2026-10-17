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Política

Rosa Bartra asegura que la bicameralidad está mal estructurada: "No es viable, va a terminar en una implosión"

La excongresista fujimorista, Rosa Bartra, sostuvo que el retorno a las dos cámaras "se improvisó", tras el acuerdo entre Fuerza Popular, Perú Libre y otras bancadas. Según indicó, la reforma "no está bien fundamentada" y provocó el actual conflicto en el Congreso.

Rosa Bartra asegura que la bicameralidad está mal estructurada: "No es viable, va a terminar en una implosión".
Rosa Bartra asegura que la bicameralidad está mal estructurada: "No es viable, va a terminar en una implosión".Foto: Andina
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La excongresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, cuestionó la estructura del nuevo Parlamento. La exlegisladora señaló las fallas de la Ley 31988 —norma que restituyó el sistema de dos cámaras— y advirtió sobre las deficiencias del modelo aprobado. "No es una bicameralidad viable, va a terminar en una implosión de lo que es el corazón de la democracia que es el Parlamento", señaló vía RPP.

La exparlamentaria explicó que el problema principal radica en haberle quitado poder de propuesta al Senado. Indicó que el Reglamento del Congreso (artículo 25A) le prohíbe a los senadores agregar temas nuevos que no hayan sido incluidos antes por los diputados. A su juicio, esta restricción reduce al Senado a una "mesa de partes" y genera enfrentamientos constantes entre ambas cámaras.

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"El Senado no tiene iniciativa legislativa por mandato de la Constitución, y ellos sienten que se ha recortado y se sienten mesa de partes", sostuvo.

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Además, Bartra responsabilizó a las fuerzas políticas que aprobaron el texto sin escuchar las advertencias. "Creo que ese es el resultado de cuando Fuerza Popular y Perú Libre y todos los demás se ponen de acuerdo para sacar la bicameralidad en los términos en la que ha salido. Está mal el diseño y hay que reconocerlo", señaló. Además, agregó que "se hizo entre gallos y medianoche, se improvisó, asumámoslo, y que se corrija".

Asimismo, señaló que la oposición descubrió el valor del quórum para frenar el voto dirimente de la mayoría que integran Fuerza Popular y Renovación Popular, pues sin quórum no se pueden instalar ni votar las comisiones.

Cuestionamientos al pedido de facultades en inteligencia y Fuerzas Armadas

Bartra expresó su preocupación por la solicitud del Ejecutivo para legislaciones vinculadas a la SINA y la DINI, al señalar que no cumplen las exigencias del artículo 104 de la Constitución. "No cumple con los requisitos (…) no está delimitado fortalecer. Ok, lo que la Constitución te exige es (…) cuál es la fórmula que tú pretendes implementar para que el problema se resuelva. No puede ser genérico”.

Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas y el concepto de "grupos hostiles", la excongresista cuestionó la necesidad de una ley adicional estando en estado de emergencia. "Yo no sé en qué momento desconocemos que el Ejército puede intervenir en situaciones de emergencia. Lima vive en emergencia desde hace casi tres años. ¿Qué impide? ¿Necesitan una ley que le diga al Ejército cómo actuar en situaciones extraordinarias?".

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