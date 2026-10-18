Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 18 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Consulta dónde ocurrió el último temblor este domingo en Perú, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte oficial del IGP de este domingo 18 de octubre.
¿Dónde ocurrió el último seísmo de este domingo 18 de octubre en Perú? Revisa aquí su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales sobre los movimientos telúricos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor de HOY, sábado 17 de octubre, en Perú: últimas noticias EN VIVO
Los terremotos podrían comenzar mucho antes de que la Tierra tiemble
Los terremotos no comienzan con el movimiento brusco que las personas sienten bajo sus pies. Antes de que una falla libere una enorme cantidad de energía, puede existir una etapa silenciosa en la que una pequeña zona de la superficie interna empieza a romperse de forma lenta. Un estudio revela cómo ese proceso puede transformarse de manera repentina en una fractura rápida capaz de generar ondas sísmicas.
¿Dónde se concentra la mayor actividad sísmica en Perú, según IGP?
Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la mayor actividad sísmica y frecuencia de eventos en el país se concentra principalmente en las regiones de Lima, Arequipa e Ica, seguidas por Junín, Ucayali y Pasco.
¿Cuándo se considera terremoto y cuándo es temblor?
En Perú, es habitual que muchas personas empleen indistintamente las palabras “temblor”, “sismo” y “terremoto” para referirse a un movimiento de la tierra, aunque no siempre se distinguen con precisión sus diferencias. De acuerdo con lo señalado por el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, a Agencia Andina, los tres términos aluden técnicamente al mismo fenómeno, aunque en el lenguaje común suelen vincularse con distintos niveles de afectación.
¿Por qué no se debe saturar las líneas telefónicas?
Después de un sismo, se recomienda evitar llamadas prolongadas para no congestionar las redes de comunicación. Los mensajes de texto o las aplicaciones de mensajería pueden utilizarse para informar brevemente a familiares sobre la situación.
¿Por qué el Perú es considerado zona sísmica?
La localización del Perú nos sitúa en el conocido Círculo de Fuego del océano Pacífico, zona que concentra el 85 % de la actividad sísmica mundial y que es compartida también por los países de América Central, Chile, Alaska, Japón, entre otros. Por lo tanto, la costa peruana está afectada por el cruce de dos placas tectónicas: la de Nazca y la Continental, provocando, en su fricción, el fenómeno.
¿Qué hacer después de un sismo?
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Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
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Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
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Auxilia a los heridos.
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Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca de casas que han sido afectadas por el sismo.
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Si estás cerca del mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Una mochila de emergencia debe incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, botiquín, mascarillas, documentos importantes y artículos de higiene. Su contenido debe adaptarse a las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.
¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?
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Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
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Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
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Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
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Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
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Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
¿Un sismo en la costa siempre genera un tsunami?
No todos los sismos registrados cerca del litoral generan un tsunami. La evaluación depende de factores como la ubicación, la magnitud y las características del movimiento, por lo que la población debe esperar los comunicados de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra.
Evita utilizar los ascensores durante un sismo
Durante un sismo no se recomienda utilizar ascensores, debido a que el suministro eléctrico podría interrumpirse o el sistema quedar detenido. La evacuación debe realizarse de manera ordenada por las rutas previamente señalizadas cuando las condiciones lo permitan.
¿Qué son las réplicas?
Las réplicas son movimientos sísmicos que pueden registrarse después de un evento principal mientras la zona afectada se reajusta. Su cantidad, magnitud y duración son variables, por lo que conviene permanecer atento a las recomendaciones oficiales.
Pasco registra un sismo de 3,5 grados
IGP/CENSIS/RS 2026-0740
Fecha y Hora Local: 17/10/2026 10:19:09
Magnitud: 3.5
Profundidad: 12km
Latitud: -10.52
Longitud: -75.37
Intensidad: II-III Oxapampa
Referencia: 7 km al NE de Oxapampa, Oxapampa - Pasco
¿Los sismos se pueden predecir?
Actualmente no existe un método científico que permita determinar con exactitud la fecha, hora, ubicación y magnitud de un futuro sismo. Por ello, las autoridades recomiendan priorizar la prevención y consultar únicamente información procedente de fuentes oficiales.
Temblor de 4,1 grados sorprende a población de Ayabaca, Piura
IGP/CENSIS/RS 2026-0739
Fecha y Hora Local: 17/10/2026 05:53:14
Magnitud: 4.1
Profundidad: 100km
Latitud: -4.05
Longitud: -78.99
Referencia: 104 km al NE de Ayabaca, Ayabaca - Piura
¿Los sismos se pueden predecir?
Actualmente no existe un método científico que permita determinar con exactitud la fecha, hora, ubicación y magnitud de un futuro sismo. Por ello, las autoridades recomiendan priorizar la prevención y consultar únicamente información procedente de fuentes oficiales.